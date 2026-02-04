Starmer și Trump discută despre atacurile Rusiei asupra Ucrainei în plină perioadă de ger

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a avut marți o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, conform Ukrinform, care citează guvernul Marii Britanii.

Cei doi lideri au vorbit despre atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, în contextul scăderii accentuate a temperaturilor.

În urma discuției, premierul Keir Starmer a condamnat acțiunile Moscovei.

„Am discutat despre situația din Ucraina, inclusiv despre atacurile barbare rusești asupra țării peste noapte. Atacurile feroce ale lui Putin asupra infrastructurii naționale critice, inclusiv a sistemelor energetice, au fost deosebit de depravate, pe măsură ce temperaturile au scăzut sub -20°C”, a declarat prim-ministrul.

Pe agenda convorbirii s-a aflat și baza militară strategică de pe insula Diego Garcia, situată în Oceanul Indian, care e folosită de ambele state.

Starmer și Trump au discutat despre „importanța strategică” a acestei facilități și au convenit să mențină o cooperare strânsă pentru a asigura funcționarea sa în viitor.

Marea Britanie a acceptat anterior transferul suveranității arhipelagului Chagos, care include insula Diego Garcia, către Mauritius, cu condiția păstrării controlului asupra bazei militare.

Donald Trump a criticat puternic această decizie, pe care a descris-o drept un semn de „slăbiciune completă” și „un act de mare prostie”.