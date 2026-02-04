Prima pagină » Știri externe » Starmer și Trump discută despre atacurile Rusiei asupra Ucrainei în plină perioadă de ger

Starmer și Trump discută despre atacurile Rusiei asupra Ucrainei în plină perioadă de ger

Keir Starmer și Donald Trump au discutat la telefon despre atacurile Rusiei asupra Ucrainei și despre cooperarea militară dintre Marea Britanie și SUA.
Nițu Maria
04 feb. 2026, 07:48, Știri externe

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a avut marți o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, conform Ukrinform, care citează guvernul Marii Britanii.

Cei doi lideri au vorbit despre atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, în contextul scăderii accentuate a temperaturilor.

În urma discuției, premierul Keir Starmer a condamnat acțiunile Moscovei.

„Am discutat despre situația din Ucraina, inclusiv despre atacurile barbare rusești asupra țării peste noapte. Atacurile feroce ale lui Putin asupra infrastructurii naționale critice, inclusiv a sistemelor energetice, au fost deosebit de depravate, pe măsură ce temperaturile au scăzut sub -20°C”, a declarat prim-ministrul.

Pe agenda convorbirii s-a aflat și baza militară strategică de pe insula Diego Garcia, situată în Oceanul Indian, care e folosită de ambele state.

Starmer și Trump au discutat despre „importanța strategică” a acestei facilități și au convenit să mențină o cooperare strânsă pentru a asigura funcționarea sa în viitor.

Marea Britanie a acceptat anterior transferul suveranității arhipelagului Chagos, care include insula Diego Garcia, către Mauritius, cu condiția păstrării controlului asupra bazei militare.

Donald Trump a criticat puternic această decizie, pe care a descris-o drept un semn de „slăbiciune completă” și „un act de mare prostie”.

Președintele american a afirmat că Vladimir Putin și-a respectat promisiunea de a nu bombarda orașele ucrainene timp de o săptămână, în perioada cu temperaturi extrem de scăzute.

