Keir Starmer, după avertismentul lui Trump: Marea Britanie și SUA sunt aliați foarte apropiați

Premierul Keir Starmer se află într-o vizită oficială în China pentru a stimula comerțul, ca parte a eforturilor de creștere economică.

Donald Trump, întrebat despre eforturile lui Starmer de a intensifica relațiile comerciale alături de China, președintele SUA a precizat, joi seara: „Ei bine, este foarte periculos pentru ei să facă asta și cred că este și mai periculos pentru Canada să intre în relații comerciale cu China”.

Într-un interviu acordat Sky News, Starmer a precizat: „Statele Unite și Marea Britanie sunt aliați foarte apropiați și de aceea am discutat vizita cu echipa sa înainte de a veni”.

Cu privire la avertizmentul dat de Trump, premierul britanic a declarat: „Am văzut comentariile președintelui Trump. Cred că, pentru a fi corect, probabil se referea mai mult la Canada.”

Acesta a precizat că președintele SUA ar putea face, la rândul său, o vizită oficială în China: „Cred că am dreptate când spun că președintele Trump însuși vizitează China sau se așteaptă să viziteze China în luna aprilie”, a declarat Starmer.

Întrebat dacă există o îngrijorare cu privire la avertismentul lui Trump, premierul Marii Britanii a declarat: „Nu cred că este înțelept ca Regatul Unit să-și ascundă capul în nisip. China este a doua cea mai mare economie din lume. Împreună cu Hong Kong, este al treilea nostru partener comercial. Și prin această vizită, am deschis multe oportunități pentru crearea de locuri de muncă și bogăție”, a declarat Starmer.

Keir Starmer se află la Beijing. Acesta a vorbit, joi, la Forumul de Afaceri Marea Britanie-China, afirmând că Marea Britanie „are foarte mult de oferit”. Starmer s-a întâlnit, joi, și cu președintele chinez Xi Jinping.