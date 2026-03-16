China și SUA discută vizita lui Donald Trump după comentariile despre Strâmtoarea Ormuz

Într-un interviu acordat publicației Financial Times, Trump a afirmat că țările care beneficiază de transportul prin Strâmtoarea Ormuz ar trebui să contribuie la securizarea acesteia, scrie Reuters.

„Cred că și China ar trebui să ajute, pentru că obține 90% din petrolul său din Strâmtoarea Ormuz”, a spus Trump, adăugând că ar prefera să cunoască poziția Beijingului înainte de vizita planificată.

„Este posibil să amânăm deplasarea”, a precizat președintele american.

Inițial, Casa Albă anunțase că Trump va călători în China între 31 martie și 2 aprilie, pentru un summit foarte așteptat cu președintele chinez Xi Jinping.

Lin Jian, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei, a subliniat că „diplomația la nivel de șef de stat joacă un rol de neînlocuit în oferirea orientării strategice pentru relațiile China-SUA” și că ambele părți sunt în comunicare privind vizita președintelui american.

În ceea ce-l privește pe Marco Rubio, care este așteptat să însoțească delegația americană la Beijing, China a indicat că acesta va putea călători, în ciuda sancțiunilor impuse în 2020 pentru declarațiile sale legate de Hong Kong și Xinjiang, pe vremea când era senator în SUA.

„Sancțiunile Chinei au vizat cuvintele și faptele domnului Rubio privind China în timpul mandatului său în Senatul SUA”, a explicat Lin Jian.

În această săptămână, oficiali chinezi și americani se întâlnesc la Paris pentru discuții privind posibile acorduri în domeniul agriculturii, mineralelor strategice și comerțului gestionat, teme care ar putea fi abordate de Trump și Xi în cadrul summitului de la Beijing.