China și SUA discută vizita lui Donald Trump după comentariile despre Strâmtoarea Ormuz

China a anunțat luni că se află în comunicare cu Statele Unite privind vizita președintelui Donald Trump, după ce liderul american a amenințat că ar putea întârzia deplasarea în contextul tensiunilor legate de Strâmtoarea Ormuz și a sugerat că sancțiunile impuse anterior lui Marco Rubio nu mai sunt în vigoare.
Andrei Rachieru
16 mart. 2026, 12:04, Știri externe

Într-un interviu acordat publicației Financial Times, Trump a afirmat că țările care beneficiază de transportul prin Strâmtoarea Ormuz ar trebui să contribuie la securizarea acesteia, scrie Reuters.

„Cred că și China ar trebui să ajute, pentru că obține 90% din petrolul său din Strâmtoarea Ormuz”, a spus Trump, adăugând că ar prefera să cunoască poziția Beijingului înainte de vizita planificată.

„Este posibil să amânăm deplasarea”, a precizat președintele american.

Inițial, Casa Albă anunțase că Trump va călători în China între 31 martie și 2 aprilie, pentru un summit foarte așteptat cu președintele chinez Xi Jinping.

Lin Jian, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei, a subliniat că „diplomația la nivel de șef de stat joacă un rol de neînlocuit în oferirea orientării strategice pentru relațiile China-SUA” și că ambele părți sunt în comunicare privind vizita președintelui american.

În ceea ce-l privește pe Marco Rubio, care este așteptat să însoțească delegația americană la Beijing, China a indicat că acesta va putea călători, în ciuda sancțiunilor impuse în 2020 pentru declarațiile sale legate de Hong Kong și Xinjiang, pe vremea când era senator în SUA.

„Sancțiunile Chinei au vizat cuvintele și faptele domnului Rubio privind China în timpul mandatului său în Senatul SUA”, a explicat Lin Jian.

În această săptămână, oficiali chinezi și americani se întâlnesc la Paris pentru discuții privind posibile acorduri în domeniul agriculturii, mineralelor strategice și comerțului gestionat, teme care ar putea fi abordate de Trump și Xi în cadrul summitului de la Beijing.

Recomandarea video

Noul sistem franco-italian de apărare antiaeriană SAMP/T NG, conceput pentru a contracara rachetele balistice și văzut ca o alternativă la Patriot, va fi testat în Ucraina
G4Media
Cine este românca de OSCAR. A câștigat statueta în 2026: „Nu mi-am imaginat niciodată”
Gandul
Amantlâc! Bogdan Stancu s-a cuplat cu o celebră prezentatoare TV, deși e căsătorit. Avem imaginile incendiare
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
Dezmățul primarilor pe bani publici continuă. Edilii vor toca 18 miliarde de lei în 2026, deși Curtea de Conturi le-a găsit nenumărate nereguli
Libertatea
Doliu în televiziune! Un celebru prezentator tv a murit! Boala nemiloasă care i-a distrus plămânii. Medicii nu au mai putut să-l salveze
CSID
Primul oraș din România cu radare fixe e-Sigur. Amenzile ajung acasă în câteva zile
Promotor