„Începea al Treilea Război Mondial”

„Toate acele rachete lansate împotriva vecinilor lor au fost plasate cu mult timp în urmă, cu mult înainte ca ei să se aștepte să le folosească atât de repede. Dacă nu am fi făcut asta, am fi avut un război nuclear care ar fi evoluat în al Treilea Război Mondial.

Dacă tu crezi că Iranul ar trebui să aibă o armă nucleară, atunci ceva este în neregulă cu tine, pentru că ar folosi-o. Singura întrebare este dacă ar folosi-o în decurs de o oră de la obținerea ei sau într-o zi. Ar arunca în aer întregul Orient Mijlociu, nu doar Israelul”, a spus președintele SUA.

„Toți au dispărut. Habar n-am cu cine vorbim. Soleimani era un general strălucit”

Liderul de la Casa Albă a vorbit și despre actuala conducere iraniană dar și despre fostul șef al Quds, Qassem Soleimani, pe care SUA l-a asasinat în precedentul mandat al lui Donald Trump:

„Acum cred că poate fiul a dispărut. Toți au dispărut. Cea mai mare problemă a mea este că habar n-am cu cine vorbim, pentru că nimeni n-a auzit vreodată de vreunul dintre acești oameni. Sunt toți morți.

Qasem Soleimani a fost un om vicios, oribil, dar a fost un general strălucit”.

„Nu vreau războaie. Îmi doresc războaie mai puțin decât aproape oricine. Mai mulți oameni au murit în războaie religioase decât în ​​orice alt război la un loc”, a explicat Trump jurnaliștilor de la Casa Albă.

Trump și-a așezat miniatura bombardierului nuclear B2 pe birou

Președintele SUA și-a așezat pe birou și un bombardier nuclear B2 în miniatură pe care l-a arătat presei: „Pare mic, dar în realitate este foarte mare. Este singurul avion capabil să transporte o bombă de 90.000 de kilograme. Nu știu cum reușesc, pentru că este foarte elegant și frumos, dar transportă o mulțime de arme”.

„Voi anunța țările care ne susțin în curând. Problema cu NATO este că noi vom fi mereu acolo pentru ei, dar ei nu vor fi niciodată acolo pentru noi”

Șeful statului american și-a arătat din nou frustrarea față de statele care nu vor să ajute SUA în Iran:

„China ar trebui să ne mulțumească. (…) Ar trebui să ne ajute. Ceea ce mă surprinde este că nu sunt mai dornici să facă acest lucru. Există câteva țări care au fost foarte susținătoare. Voi anunța câteva nume în curând. Unele țări au fost foarte bune. Una sau două au fost grozave. Vă voi spune cine sunt cele grozave la momentul potrivit. Strâmtoarea Ormuz este un loc frumos, dar nu ți-ar plăcea neapărat să navighezi acolo chiar acum. Știi de ce? Nu din cauza lor, ci din cauza noastră.

Nu știm dacă au fost lansate mine, dar gândul că acestea ar putea să-i sperie pe oamenii care au nave de miliarde de dolari”.

Șeful statului american a dezvăluit și distribuția trupelor americane pe glob, spunând că administrația de la Washington ajută unele state dar reciproca nu este valabilă:

„Avem 45.000 de soldați în Japonia, 45.000 în Coreea de Sud și 50.000 în Germania. Apărăm toate aceste țări, iar apoi: „Aveți distrugătoare de mine?”

Ei spun: „Ei bine, ar fi posibil să nu ne implicăm?”

Președintele Trump și-a reiterat nemulțumirea față de NATO, pe care o exprimase luni, în cadrul unui alt eveniment. „Problema cu NATO este că noi vom fi mereu acolo pentru ei, dar ei nu vor fi niciodată acolo pentru noi”, a spus el. Singura dată când a fost invocat articolul V din tratatul NATO — prevederea conform căreia un atac asupra unuia dintre membri va fi considerat un atac asupra tuturor — a fost după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. La acea vreme, aliații NATO au venit în ajutorul Statelor Unite”

„Emiratele Arabe Unite sunt ca un bancher pentru Iran. Apoi au fost lovite”

Trump a vorbit și despre temerile statelor din Golf: „Am auzit că trimiteau rachete către Emiratele Arabe Unite. Am spus: „E ciudat, știi? Emiratele Arabe Unite sunt ca un bancher pentru Iran.” Sunt un fel de bancheri. Qatar, vecinii lor – se înțelegeau bine. Apoi, dintr-o dată, Arabia Saudită, Kuweit – Kuweitul este lovit. Bahrainul este lovit. Toate aceste țări sunt lovite. Niciun expert nu ar fi prezis că se va întâmpla asta. Nu este vorba de faptul dacă ar fi trebuit să știm. Chiar dacă am fi știut, tot trebuie să facem ceea ce trebuie să facem”.

„Se va termina în curând, nu în această săptămână”

Un jurnalist l-a întrebat pe șeful administrației americane dacă săptămâna aceasta încheie războiul. Trump a răspuns:

„Da, sigur. Nu cred, dar va fi curând. Nu va mai dura mult. Și vom avea o lume mult mai sigură când va fi încheiat. Se va termina curând.

Este un joc de șah important, la un nivel foarte înalt. Este o șansă de nivel foarte ridicat — cea mai mare — și am de-a face cu jucători foarte inteligenți. Aceștia sunt oameni inteligenți. Altfel nu ajung acolo. Când ai de-a face cu unii dintre acești oameni, știi cu cine ai de-a face. Oameni cu un intelect ridicat. Oameni cu un IQ ridicat — foarte ridicat”.

Președintele american a confirmat că își amână vizita în China din cauza războiului din Iran pentru că spune că „vrea” și „simte” că trebuie să fie în Washington DC. „Așa că am cerut să o amânăm cu aproximativ o lună”.

Întrebat dacă este de acord cu războiul declanșat de SUA împotriva Iranului, sub comanda lui Donald Trump, vicepreședintele SUA, JD Vance a răspuns:

„Ceea ce Trump a spus în mod constant încă din 2015 și cu care sunt de acord este că Iranul nu ar trebui să dețină o armă nucleară. Cred că toți, fie că sunteți democrați sau republicani, ar trebui să ne rugăm pentru succes și pentru siguranța trupelor noastre.

Jurnaliștii americani au observat că luni seară că președintele SUA, Donald Trump, a susținut și că Iranul avea în total 22 de nave de mine și că toate au fost scufundate. Acum patru zile, presa a remarcat că liderul de la Casa Albă spunea că 31 de nave de mine au fost scufundate.