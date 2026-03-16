Grecia refuză implicarea militară în Strâmtoarea Ormuz și participă doar la misiunea UE Aspides

Guvernul elen a anunțat oficial că nu va participa la nicio operațiune militară în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai sensibile rute maritime la nivel global.
Andrei Rachieru
16 mart. 2026, 13:46, Știri externe

Declarația a fost făcută luni de purtătorul de cuvânt al guvernului, Pavlos Marinakis, în cadrul unei conferințe de presă, scrie Reuters.

Potrivit oficialului grec, Grecia își va limita implicarea exclusiv la participarea în misiunea navală a Uniunii Europene denumită Aspides, care are ca obiectiv protejarea navelor comerciale ce tranzitează Marea Roșie. Marinakis a subliniat că această misiune este una defensivă și se desfășoară strict în cadrul mandatului stabilit de Uniunea Europeană.

Grecia refuză implicarea militară în Strâmtoarea Ormuz pe fondul tensiunilor regionale

Declarația Atenei vine în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat duminică faptul că administrația sa poartă discuții cu șapte state aliate pentru a contribui la securizarea Strâmtorii Ormuz.

Liderul american a cerut sprijin internațional pentru protejarea transportului maritim, în special a petrolierelor, întrucât această rută vitală pentru comerțul global cu energie a fost în mare parte blocată de Iran, în contextul conflictului militar cu Israelul. Aproximativ 20% din petrolul transportat la nivel mondial tranzitează Strâmtoarea Hormuz, ceea ce face ca orice perturbare să aibă efecte economice globale.

Analiștii politici apreciază că decizia Greciei este una strategică, având în vedere relațiile sale regionale și rolul său activ în cadrul UE. În același timp, refuzul de a interveni în Strâmtoarea Ormuz ar putea influența discuțiile diplomatice privind formarea unei coaliții internaționale conduse de Washington.

