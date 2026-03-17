Demolarea planificată a unei clădiri a scăpat de sub control. Patru oameni au murit, iar alți patru au fost răniți

Echipele de salvare din cadrul armatei și al altor instituții se străduiau să găsească persoanele rămase blocate sub dărâmături, a precizat Ministerul de Interne într-un comunicat, potrivit AP. Imaginile arătau victime transportate de pe locul accidentului pe targă.

Nu a fost clar imediat ce s-a întâmplat în timpul demolării care a dus la decese și răniți.

Clădirea era una dintre cele câteva „destinate demolării în cadrul proiectului de regenerare a râului Nairobi, aflat în derulare”, se arată în comunicat.

Cel puțin două persoane au fost salvate, dar un jurnalist al Associated Press prezent la fața locului, în comunitatea Blue Estate din Shauri Moyo, a numărat cel puțin trei cadavre scoase din structura prăbușită. Ministerul de Interne a estimat numărul morților la patru.

Prăbușirile clădirilor sunt frecvente în Nairobi, unde cererea de locuințe este mare, iar dezvoltatorii imobiliari fără scrupule ocolesc adesea reglementările sau încalcă pur și simplu normele de construcție.

După ce opt clădiri s-au prăbușit și au ucis 15 persoane în Kenya în 2015, președinția a ordonat o inspecție a clădirilor din toată țara pentru a verifica dacă acestea respectă normele de construcție. Autoritatea Națională pentru Construcții a constatat că 58% dintre clădirile din Nairobi erau improprii locuirii.