Trump avertizează Marea Britanie asupra relațiilor cu China, în timp ce Starmer poartă discuții la Beijing

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că este „foarte periculos” pentru Marea Britanie să își aprofundeze relațiile economice cu China, în timp ce premierul britanic Sir Keir Starmer continuă o vizită importantă la Beijing, menită să relanseze relațiile bilaterale, scrie BBC.

Avertismentul lui Trump și reacția Washingtonului

Vorbind la un eveniment public în Statele Unite, Donald Trump a criticat apropierea Marii Britanii de China, după anunțarea unor noi acorduri comerciale și de investiții.

Acestea au urmat întâlnirilor dintre Keir Starmer și președintele chinez Xi Jinping, desfășurate în cadrul vizitei de trei zile a liderului britanic.

Trump nu a detaliat afirmațiile, dar a lansat ulterior avertismente similare la adresa Canadei, asociind relațiile mai strânse cu China cu riscuri economice.

Downing Street a reacționat precizând că autoritățile de la Washington fuseseră informate din timp despre această vizită.

Oficiali britanici au subliniat, de asemenea, că Trump însuși este așteptat să viziteze China mai târziu în acest an, semn al unui dialog diplomatic continuu, în pofida declarațiilor publice dure.

Starmer evidențiază progresele discuțiilor dintre Marea Britanie și China

Keir Starmer a descris întâlnirile cu președintele Xi drept „foarte bune”, afirmând că acestea au oferit nivelul de angajament dorit de Londra.

Vorbind la Forumul de Afaceri Marea Britanie-China de la Beijing, el a spus că Regatul Unit are „foarte mult de oferit” și a confirmat progrese în domeniile comerțului, mobilității și investițiilor.

Printre rezultatele anunțate se numără acorduri privind călătoriile fără viză, reducerea tarifelor pentru whisky-ul britanic și o investiție de 10,9 miliarde de lire sterline a companiei AstraZeneca pentru extinderea capacităților de producție în China.

Au fost confirmate și acorduri de cooperare în combaterea crimei organizate și a imigrației ilegale.

Reacții politice și context economic

Liderii mediului de afaceri au salutat vizita, Camera de Comerț Britanică din China descriind-o drept un succes.

În schimb, parlamentari din opoziție au criticat deplasarea, acuzând guvernul că pune câștigurile economice înaintea securității naționale.

Statele Unite au rămas cel mai mare partener comercial al Marii Britanii în 2025, în timp ce China s-a situat pe locul al patrulea, potrivit datelor oficiale.

După încheierea vizitei în China la Shanghai, Starmer va merge în Japonia pentru discuții cu premierul Sanae Takaichi.