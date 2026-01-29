AstraZeneca anunță o investiție de 15 miliarde de dolari în China, în timpul vizitei lui Starmer

Potrivit Reuters, anunțul a fost făcut în timpul vizitei prim-ministrului britanic, Keir Starmer, la Beijing.

Anunțul marchează cea mai mare tranzacție de până acum din cadrul vizitei, în contextul în care Marea Britanie încearcă să consolideze relațiile cu Beijingul într-o perioadă de tensiuni cu Washingtonul.

Starmer a prezentat investiția producătorului de medicamente ca un impuls pentru Marea Britanie, în declarațiile din comunicatul de presă al AstraZeneca.

„Expansiunea și poziția de lider a AstraZeneca în China vor ajuta producătorul britanic să continue să crească, susținând mii de locuri de muncă în Marea Britanie”, a afirmat el.

Chiar dacă AstraZeneca investește masiv în Statele Unite, în frunte cu o tranzacție de producție de 50 de miliarde de dolari anul trecut, compania continuă să-și dezvolte afacerea pe a doua cea mai mare piață, după scandalurile care au inclus arestarea președintelui său din China în 2024.

Soriot a declarat că este cea mai mare investiție a companiei în China, unde activează de peste 30 de ani.

AstraZeneca a investit miliarde de dolari în China în timpul mandatului lui Soriot ca CEO din 2012, inclusiv 2,5 miliarde de dolari într-un centru de cercetare și dezvoltare din Beijing în martie anul trecut, al doilea din China după cel din Shanghai, deschis în 2024.

AstraZeneca a semnat mai multe acorduri cu firme chineze de biotehnologie care dezvoltă medicamente experimentale în stadiu incipient.

Unii producători de medicamente rivali au vândut activele din China în urma perturbărilor lanțului de aprovizionare, încetinirii economice și concurenței puternice din cadrul programului centralizat de achiziții de medicamente al țării.