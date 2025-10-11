Trump şi AstraZeneca anunţă la Casa Albă un acord privind preţurile medicamentelor în SUA

Acordurile sugerează un cadru pe care Casa Albă îl va utiliza pentru a încerca să-şi atingă obiectivul de a reduce preţurile medicamentelor eliberate pe bază de reţetă în SUA. Preşedintele a trimis în iulie scrisori către 17 producători de medicamente de top, cerându-le să reducă preţurile. Pfizer şi AstraZeneca sunt primele două companii care au ajuns la un acord cu administraţia, scrie Reuters.

AstraZeneca va oferi, de asemenea, unele dintre medicamentele sale la un preţ redus faţă de preţul de listă prin intermediul site-ului web TrumpRx, planificat pentru anul viitor, a declarat CEO-ul Pascal Soriot la un eveniment organizat în Biroul Oval.

Pacienţii din SUA plătesc în prezent cu mult mai mult pentru medicamentele eliberate pe bază de reţetă, adesea de aproape trei ori mai mult decât în alte ţări dezvoltate, iar Trump a exercitat presiuni asupra producătorilor de medicamente pentru a-şi reduce preţurile la nivelul celor plătite de pacienţii din alte ţări sau pentru a se confrunta cu tarife rigide.

Luna trecută, Trump a ameninţat cu tarife de 100%, intensificând presiunea asupra industriei farmaceutice pentru a accepta reduceri de preţuri şi a muta producţia în SUA, după ce negocierile au eşuat la începutul acestui an, au declarat lobbyişti şi directori executivi pentru Reuters după încheierea acordului cu Pfizer.