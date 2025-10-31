Pediatrii americani avertizează asupra unui produs recomandat de administraţia Trump

Dr. Kristin Sohl, expertă în tulburări din spectrul autist de la Universitatea din Missouri, este sceptică faţă de un produs care a fost totuşi lăudat pe scară largă în septembrie de administraţia Trump, potrivit Le Figaro.

Se spunea că leucovorinul sau acidul folinic are puterea de a îmbunătăţi abilităţile sociale ale copiilor autişti, a susţinut secretarul Sănătăţii, Robert Kennedy Jr., de la Casa Albă, în timp ce preşedintele american Donald Trump tocmai acuzase, împotriva tuturor dovezilor ştiinţifice, administrarea de acetaminofen în timpul sarcinii că provoacă autism.

Încă de la început, mulţi experţi din întreaga lume şi-au exprimat îndoielile cu privire la potenţialul efect al leucovorinului asupra autismului. Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA (FDA) a anunţat chiar a doua zi că a început procesul de aprobare pentru medicament, dar pentru o altă afecţiune genetică, cu simptome similare cu cele ale autismului: deficit de folat în creier. Cu toate acestea, agenţia a avertizat imediat că produsul „ nu este un leac pentru autism” şi că sunt necesare studii suplimentare pentru a evalua siguranţa şi eficacitatea acestuia.

Dezvoltat iniţial de GSK, leucovorinul este metabolitul activ al acidului folic. Se află pe lista medicamentelor esenţiale a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi este deja utilizat pentru mai multe indicaţii (în toxoplasmoza congenitală şi împotriva efectelor toxice ale anumitor chimioterapii).