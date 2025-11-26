Dezechilibrul tiroidian netratat în sarcină, asociat cu risc crescut de autism la copii

Realizată pe mai mult de 51.000 de nașteri la un spital din Israel, cercetarea arată că dezechilibrul hormonilor tiroidieni în timpul sarcinii – mai ales atunci când nu este tratat sau persistă în mai multe trimestre – poate crește semnificativ riscul de autism la copii.

Oamenii de știință au explicat că „hormonii tiroidieni materni sunt esențiali pentru dezvoltarea neurologică a fătului”. În primele luni de sarcină, fătul depinde aproape complet de hormonii produși de mamă. În acest fel, orice dereglare hormonală poate afecta dezvoltarea creierului.

Hipotiroidismul în sarcină dublează riscul de autism

Studiul a fost publicat marți în Jurnalul de Endocrinologie Clinică și Metabolism. Cercetarea arată că mamele cu hipotiroidism cronic, combinat cu un dezechilibru tiroidian apărut în sarcină, au avut copii cu un risc de 2,6 ori mai mare de a primi un diagnostic de autism.

Autorii studiului sunt medicul endocrinolog Leena Elbedour, May Weinberg – specialistă în epidemiologie, Gal Meiri – medic psihiatru de pediatrie, Analya Michaelovski – cercetătoare în neurodezvoltare, și Idan Menashe, profesor de biostatistică și genetică.

Ei au relatat că „un dezechilibru hormonal persistent în toate trimestrele aduce un risc crescut”.

De asemenea, cercetătorii au explicat că riscul de autism crește treptat, pe măsură ce hipotiroidismul durează mai mult. Fenomenul este numit „efect doză-răspuns”, adică riscul este mai mare atunci când dezechilibrul hormonal se menține pe o perioadă mai lungă din sarcină.

Hipotiroidismul tratat corect nu crește riscul

În același timp, studiul aduce o veste importantă pentru viitoarele mame. Femeile cu hipotiroidism cronic, dar bine tratat, nu au avut copii cu risc mai mare de autism.

„Hipotiroidismul cronic tratat adecvat nu este asociat cu autismul”, au subliniat autorii. Cu alte cuvinte, problema nu este diagnosticul în sine, ci lipsa controlului hormonal în timpul sarcinii.

Primele și ultimele luni, cele mai importante

Analiza pe trimestre a arătat că hipotiroidismul din primul trimestru este asociat cu un risc crescut, deoarece creierul fătului depinde complet de hormonii mamei. La rândul său, hipotiroidismul din al treilea trimestru are un impact semnificativ. Cercetătorii spun că acest lucru se datorează rolului hormonilor tiroidieni în maturizarea finală a creierului.

Trimestrul al doilea pare asociat unui risc mai scăzut. Totuși, autorii precizează că acest rezultat poate fi înșelător. În studiu au fost incluse foarte puține femei care au avut hipotiroidism doar în această perioadă, iar numărul mic face estimarea mai puțin sigură.

Hipertiroidismul în sarcină a fost foarte rar în rândul femeilor incluse în studiu, astfel că nu s-a putut stabili o legătură sigură cu autismul.

De asemenea, studiul nu a avut acces la informații despre tratamentul cu levotiroxină. Nu au existat nici date despre nivelul de iod al mamelor și nici informații despre anticorpii tiroidieni, au precizat cercetătorii.

Toate aceste elemente pot influența funcția tiroidiană, dar nu au putut fi analizate.

Ce înseamnă rezultatele pentru viitoarele mame

Medicii israelieni implicați în studiu spun că „aceste descoperiri arată importanța testării regulate a funcției tiroidiene și a tratamentului la timp pe tot parcursul sarcinii”.

Pe scurt, testarea tiroidiană în sarcină este esențială. Tratamentul rapid poate elimina riscul crescut. Monitorizarea periodică ajută la menținerea unui echilibru hormonal sănătos.

Studiul a inclus atât populația evreiască, cât și pe cea beduină din sudul Israelului. Analiza a demonstrat că etnia nu modifică semnificativ riscurile, sugerând că rezultatele se pot aplica și altor populații.