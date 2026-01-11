Prima pagină » Știri externe » Pandantivele cu inteligență artificială revin la modă

Pandantivele cu inteligență artificială revin la modă

Pandantive și broșe dotate cu inteligență artificială au fost prezente la Expoziția de Electronice de larg consum (CES), din Las Vegas, unde camerele și microfoanele au fost folosite pentru a urmări și asculta pe parcursul zilei, asemenea unui asistent personal vigilent.
Pandantivele cu inteligență artificială revin la modă
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
11 ian. 2026, 05:43, Știri externe

Revenirea tehnologiei purtabile vine la aproximativ un an după întreruperea lansării unui Pin Humane AI criticat de recenzori după ce a fost lansat cu mari așteptări, la începutul anului 2024, potrivit AFP.

De asemenea, acest lucru vine în contextul în care directorul OpenAI, Sam Altman, și renumitul designer industrial Jony Ive colaborează la un dispozitiv pentru interacțiunea cu inteligența artificială, care se așteaptă să fie gata anul viitor.

La expoziția CES din Las Vegas, producătorii de gadgeturi au prezentat pandantive cu inteligență artificială ca modalități de a lua notițe sau de a-și aminti momentele frumoase sau importante din fiecare zi. Progresele tehnice recente, inclusiv cipurile îmbunătățite, au ajutat la depășirea problemelor inițiale legate de durata de viață slabă a bateriei, software-ul cu erori și conversațiile dificile care au afectat modelele timpurii de pandantive.

Tranzacții pe piața inteligenței artificiale portabile

Amazon a încheiat anul trecut o tranzacție pentru a cumpăra startup-ul Bee, specializat în inteligență artificială portabilă, iar Meta a achiziționat compania de dispozitive cu inteligență artificială Limitless.

Dispozitivele Bee se poartă la încheietura mâinii, la curea sau la rever și funcționează în principal ca asistent, luând notițe, oferind mementouri și ținând calendare.

Între timp, Meta și-a făcut o prioritate dezvoltarea „superinteligenței” prin inteligență artificială și reușește să integreze cu succes inteligența artificială în ochelarii Ray-Ban.

Pentru cei care nu se simt confortabil cu ideea unei supravegheri omniprezente, o companie startup de la CES a oferit „Wearphone” – o mască cu căști și microfoane încorporate, concepută pentru a ajuta la menținerea confidențialității conversațiilor.

Recomandarea video

ANALIZĂ Trei ani în fruntea DNA, bile negre, bile albe / EXCLUSIV Șeful DNA, Marius Voineag: Am făcut dosarele Coldea, Iulian Dumitrescu, Buzatu, Piedone
G4Media
Scandalul acordului UE-Mercosur. Ce pierde și ce câștigă România? Cum va juca țara și ce va exporta? Un fermier și trei economiști răspund
Gandul
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Cancan
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
Libertatea
Rețeta ciorbă „comunistă” de pește | Cum se gătește ciorba preferată a lui Nicolae Ceaușescu
CSID
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
Promotor