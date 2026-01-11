Pandantivele cu inteligență artificială revin la modă

Revenirea tehnologiei purtabile vine la aproximativ un an după întreruperea lansării unui Pin Humane AI criticat de recenzori după ce a fost lansat cu mari așteptări, la începutul anului 2024, potrivit AFP.

De asemenea, acest lucru vine în contextul în care directorul OpenAI, Sam Altman, și renumitul designer industrial Jony Ive colaborează la un dispozitiv pentru interacțiunea cu inteligența artificială, care se așteaptă să fie gata anul viitor.

La expoziția CES din Las Vegas, producătorii de gadgeturi au prezentat pandantive cu inteligență artificială ca modalități de a lua notițe sau de a-și aminti momentele frumoase sau importante din fiecare zi. Progresele tehnice recente, inclusiv cipurile îmbunătățite, au ajutat la depășirea problemelor inițiale legate de durata de viață slabă a bateriei, software-ul cu erori și conversațiile dificile care au afectat modelele timpurii de pandantive.

Tranzacții pe piața inteligenței artificiale portabile

Amazon a încheiat anul trecut o tranzacție pentru a cumpăra startup-ul Bee, specializat în inteligență artificială portabilă, iar Meta a achiziționat compania de dispozitive cu inteligență artificială Limitless.

Dispozitivele Bee se poartă la încheietura mâinii, la curea sau la rever și funcționează în principal ca asistent, luând notițe, oferind mementouri și ținând calendare.

Între timp, Meta și-a făcut o prioritate dezvoltarea „superinteligenței” prin inteligență artificială și reușește să integreze cu succes inteligența artificială în ochelarii Ray-Ban.

Pentru cei care nu se simt confortabil cu ideea unei supravegheri omniprezente, o companie startup de la CES a oferit „Wearphone” – o mască cu căști și microfoane încorporate, concepută pentru a ajuta la menținerea confidențialității conversațiilor.