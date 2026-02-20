Raymond Kurzweil: „Prima persoană care va trăi 1.000 de ani s-a născut deja”

Afirmația lui Kurzweil apare într-un eseu publicat în revista Wired. Textul face parte din viitoarea sa carte, The Singularity is Nearer, conform El Economista.

Kurzweil crede că fuziunea dintre biotehnologie și inteligența artificială va schimba totul. Această combinație va permite nanotehnologiei să repare limitările biologice ale corpului uman.

Cu alte cuvinte, îmbătrânirea ar putea deveni o boală tratabilă. Iar dacă îmbătrânirea poate fi tratată, moartea poate fi amânată la nesfârșit.

Cum ar funcționa concret?

Fiecare corp ar putea conține câteva sute de miliarde de nanoboți. Aceștia ar repara celulele deteriorate și ar menține organele în funcțiune.

„Odată ce nanoboții vor putea repara sau distruge celule individuale în mod selectiv, vom domina complet biologia noastră”, spune Kurzweil.

Kurzweil gândește în etape. Dacă nanotehnologia din 2050 rezolvă problemele de îmbătrânire ale persoanelor de 100 de ani, aceștia vor trăi până la 150. Până în 2100, știința va rezolva problemele care apar la 150 de ani. Și tot așa.

Important de știut

Kurzweil nu prezintă certitudini. El prezintă scenarii bazate pe ritmul actual al progresului tehnologic. În prezent, nu există nicio tehnologie care să se apropie de ce descrie el.

Dar, după cum spune chiar el: „Nu există nimic care să indice că nu se va întâmpla”.

Frica de moarte a împins omenirea să avanseze mereu. De la epidemiile medievale la pastila de răceală de azi, drumul a fost lung. Poate că următorul pas e mai aproape decât credem.