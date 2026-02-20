Prima pagină » Politic » Gabriela Firea: „20 de miliarde de euro pentru copii și ținte clare pentru eradicarea sărăciei până în 2035”

Eurodeputata Gabriela Firea anunță susținerea unui buget de minimum 20 de miliarde de euro pentru Garanția Europeană pentru Copii, în viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene. Votul a fost exprimat la Strasbourg, în cadrul dezbaterilor privind combaterea sărăciei la nivel european.
Sursa foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Victor Dan Stephanovici
20 feb. 2026, 09:20, Politic

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Gabriela Firea a transmis că a votat „pentru toate acele familii care își numără banii pentru alimente” și pentru „copiii care se rușinează că n-au haine potrivite sau rechizite”.

„93 de milioane de europeni trăiesc cu frica zilei de mâine”

Firea a subliniat amploarea fenomenului sărăciei în Uniunea Europeană. Ea a invocat datele oficiale privind persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială.

„Am votat pentru cei 93 de milioane de europeni care trăiesc cu frica zilei de mâine. Iar cel mai greu de dus este că 20 de milioane sunt copii”, a scris eurodeputata.

Potrivit strategiei europene, UE și-a propus ca până în 2030 să scoată din sărăcie peste 15 milioane de persoane, dintre care cel puțin 5 milioane de copii. Firea consideră însă că aceste obiective trebuie susținute prin măsuri concrete și finanțare adecvată.

Ținte până în 2035 și buget dedicat pentru copii

În cadrul votului privind raportul anti-sărăcie, Gabriela Firea a susținut stabilirea unor ținte clare pentru eradicarea sărăciei cel târziu până în 2035, cu „pași clari, indicatori și monitorizare serioasă”.

Un punct central îl reprezintă alocarea a minimum 20 de miliarde de euro pentru implementarea rapidă a Garanției Europene pentru Copii, mecanism destinat asigurării accesului copiilor vulnerabili la educație, sănătate, alimentație și locuire adecvată.

„Dacă vrem să ne ținem de acest angajament, trebuie să venim cu soluții coerente, finanțate și aplicate în fiecare stat membru”, a transmis aceasta.

Acces la bunuri esențiale și servicii publice

Firea a precizat că votul său a vizat și măsuri privind salarii corecte, protecție socială funcțională și servicii publice de calitate – sănătate, educație și sprijin pentru familii.

De asemenea, eurodeputata a pledat pentru acces la bunuri esențiale „la prețuri suportabile”, precum energie, apă, locuință și transport, în contextul creșterii costului vieții în multe state membre.

În finalul mesajului, Gabriela Firea a afirmat că va continua să susțină implementarea strategiei europene împotriva sărăciei.

„Voi continua să lupt pentru implementarea acestei strategii, până când demnitatea nu va mai fi un privilegiu, ci o realitate pentru fiecare copil și fiecare familie”, a transmis eurodeputata.

Votul din Parlamentul European reprezintă un pas în procesul de definire a priorităților bugetare pentru următorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, care va stabili alocările pentru perioada post-2027.

