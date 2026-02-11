Prima pagină » Știrile zilei » Gabriela Firea, în plenul Parlamentului European: „Un copil poate fi distrus cu un singur clic”. Măsuri urgente cerute împotriva abuzului online

Fenomenul hărțuirii online devine o problemă majoră la nivel european, iar România nu face excepție. În plenul Parlamentului European de la Strasbourg, eurodeputatul PSD Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei și fost ministru al Familiei, a cerut măsuri urgente pentru protejarea copiilor în mediul digital, invocând date alarmante.
Potrivit statisticilor prezentate, 21% dintre copiii din România sunt hărțuiți online, iar la nivelul Uniunii Europene unul din șase adolescenți a fost victima cyberbullying-ului. Intervenția vine în contextul în care Comisia Europeană a lansat, pe 10 februarie 2026, un plan de acțiune pentru combaterea abuzului online și creșterea responsabilității platformelor digitale.

„Unul din șase adolescenți europeni a trecut prin cyberbullying. În România, datele poliției arată că 21% dintre copii sunt hărțuiți online. Vorbind despre traume pe termen lung, am ajuns să trăim o realitate în care un copil sau o femeie pot fi umiliți, șantajați și distruși cu un singur clic”, a afirmat Firea.

Eurodeputatul social-democrat a subliniat că efectele psihologice ale abuzului online pot fi devastatoare și de durată, iar reacția instituțiilor trebuie să fie fermă și rapidă.

Trei măsuri concrete cerute de Gabriela Firea

În discursul susținut la Strasbourg, Gabriela Firea a formulat trei solicitări clare, care vizează în special responsabilizarea platformelor și limitarea accesului minorilor foarte mici la rețelele sociale.

Salut planul Comisiei, dar solicit trei lucruri clare. 1. Majoratul digital fără acces sub 13 ani și cu acord parental până la 16 ani. 2. Verificarea vârstei. 3. Platforme responsabile cu aplicarea fermă a regulilor, cu eliminarea rapidă a conținutului abuziv în ore, nu în săptămâni și mai multă transparență.”

Propunerea privind „majoratul digital” presupune interzicerea accesului copiilor sub 13 ani pe platformele sociale și condiționarea utilizării până la 16 ani de acordul părinților. De asemenea, Firea a cerut mecanisme reale de verificare a vârstei și sancțiuni pentru companiile care nu elimină rapid conținutul abuziv.

Plan european și anchete în desfășurare

Intervenția are loc într-un moment în care Comisia Europeană intensifică presiunea asupra marilor platforme digitale, în baza Regulamentului privind serviciile digitale. Executivul european are în prezent mai multe investigații deschise privind modul în care anumite rețele sociale gestionează protecția minorilor și combaterea conținutului ilegal sau dăunător, scrie EFE.

Planul de acțiune anunțat de Bruxelles prevede facilitarea raportării cazurilor de hărțuire online, cooperare între statele membre și măsuri pentru consolidarea educației digitale.

„Copiii au nevoie de sprijin și acasă, de educație în școli, consiliere și alfabetizare digitală, dar și de viață dincolo de ecrane, pentru că emoțiile lor trebuie crescute de familie și comunitate, nu de un mediu online violent și traumatizant”, a conchis eurodeputata.

Tema siguranței online a devenit una dintre prioritățile agendei europene în 2026, iar dezbaterile din Parlamentul European ar putea duce la noi propuneri legislative sau la înăsprirea regulilor pentru platformele digitale.

