Comisia Europeană investighează compania chineză Goldwind în legătură cu posibile subvenții care ar putea denatura piața UE

Comisia Europeană a anunțat, într-un comunicat, că a deschis o investigație aprofundată pentru a evalua, în baza Regulamentului privind subvențiile străine (RSS), activitățile companiei Goldwind în producția și vânzarea de turbine eoliene și în furnizarea de servicii conexe în UE.

Comisia a precizat că are preocupări preliminare cu privire la posibilitatea ca Goldwind să fi primit subvenții străine care ar putea denatura piața internă a UE.

„Posibilele subvenții străine includ granturi, măsuri fiscale preferențiale și finanțare preferențială sub formă de împrumuturi. Preocupările preliminare ale Comisiei se referă la faptul că aceste subvenții străine ar putea îmbunătăți poziția concurențială a Goldwind pe piața internă și ar putea afecta în mod negativ concurența pentru furnizarea de turbine eoliene și de servicii conexe în UE”, a transmis Comisia Europeană.

Ancheta privind furnizorii chinezi de turbine eoliene a început în 2024. Margrethe Vestager, fostul comisar European pentru Concurență, a avertizat atunci că industria eoliană din Europa riscă să urmeze traiectoria sectorului solar, care a beneficiat de „subvenții masive”.

Ministerul Comerțului din China a respins investigațiile anterioare, afirmând că sunt „acțiuni nerezonabile împotriva companiilor chineze”.