Prima pagină » Economic » Comisia Europeană investighează compania chineză Goldwind în legătură cu posibile subvenții care ar putea denatura piața UE

Comisia Europeană investighează compania chineză Goldwind în legătură cu posibile subvenții care ar putea denatura piața UE

Uniunea Europeană a lansat, marți, o investigație oficială asupra producătorului chinez de turbine eoliene Goldwind, în legătură cu posibile subvenții străine care ar putea denatura piața internă a UE.
Comisia Europeană investighează compania chineză Goldwind în legătură cu posibile subvenții care ar putea denatura piața UE
Iulian Moşneagu
03 feb. 2026, 15:03, Economic

Comisia Europeană a anunțat, într-un comunicat, că a deschis o investigație aprofundată pentru a evalua, în baza Regulamentului privind subvențiile străine (RSS), activitățile companiei Goldwind în producția și vânzarea de turbine eoliene și în furnizarea de servicii conexe în UE.

Comisia a precizat că are preocupări preliminare cu privire la posibilitatea ca Goldwind să fi primit subvenții străine care ar putea denatura piața internă a UE.

„Posibilele subvenții străine includ granturi, măsuri fiscale preferențiale și finanțare preferențială sub formă de împrumuturi. Preocupările preliminare ale Comisiei se referă la faptul că aceste subvenții străine ar putea îmbunătăți poziția concurențială a Goldwind pe piața internă și ar putea afecta în mod negativ concurența pentru furnizarea de turbine eoliene și de servicii conexe în UE”, a transmis Comisia Europeană.

Ancheta privind furnizorii chinezi de turbine eoliene a început în 2024. Margrethe Vestager, fostul comisar European pentru Concurență, a avertizat atunci că industria eoliană din Europa riscă să urmeze traiectoria sectorului solar, care a beneficiat de „subvenții masive”.

Ministerul Comerțului din China a respins investigațiile anterioare, afirmând că sunt „acțiuni nerezonabile împotriva companiilor chineze”.

Recomandarea video

Cum au viralizat ”suveraniștii” lui Georgescu în social media fake-ul despre ceasul lui Bolojan, ”un Patek Philippe de 200.000 de euro” / Ce sunt Timex – “Patek-ul săracului” – și tehnica ”dupe”
G4Media
Orașul din România care vinde MAȘINILE adunate de pe străzi
Gandul
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Cine este Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, românul cu 11 venituri pe lună: șase la stat și cinci la privat
Libertatea
TOP 5 – Cele mai ciudate ciorbe din lume. Există vreo ciorbă românească în clasament?
CSID
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Promotor