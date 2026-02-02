China a executat încă patru membri ai unui clan mafiot acuzat de escrocherii online în Myanmar

Rețelele de escrocherie extinse, unde infractorii prind în capcană utilizatorii de internet din întreaga lume cu escrocherii romantice și comerciale, au înflorit în Asia de Sud-Est în ultimii ani. Acest lucru este valabil mai ales în Myanmar, în special în zonele de graniță cu Thailanda. Majoritatea acestor rețele sunt controlate de grupuri criminale chineze care lucrează cu milițiile birmaneze, potrivit Le Figaro.

Inițial vizând victimele vorbitoare de chineză, aceste organizații criminale și-au extins operațiunile pentru a include numeroase limbi, înșelând victimele din întreaga lume cu miliarde de euro. Aceste centre frauduloase angajează mii de lucrători străini. Unii lucrează acolo în mod voluntar, în timp ce alții sunt victime ale traficului de persoane. În ultimii ani, autoritățile chineze și-au consolidat cooperarea cu omologii lor din țările în cauză. Drept urmare, mii de oameni au fost reținuți și trimiși în China pentru a fi judecați.

Condamnați la moarte, în China, din noiembrie

Cele patru persoane executate recent erau membre ale „așa-numitului sindicat al crimei familiei Bai”, a anunțat luni Tribunalul Popular Intermediar din Shenzhen, din sudul Chinei, într-un comunicat, fără a specifica data exactă a execuției. Aceștia fuseseră condamnați la moarte în noiembrie pentru „mai multe infracțiuni, inclusiv crimă cu premeditare, agresiune și vătămare corporală, fraudă, trafic și fabricare de droguri, răpire și operarea de case de jocuri de noroc”, se arată în comunicat.

Activitățile lor criminale din regiunea Kokang din Myanmar au dus la moartea a șase cetățeni chinezi și la rănirea a „numeroaselor” alte persoane , tot chineze, potrivit instanței. Joia trecută, o altă instanță, de data aceasta din orașul Wenzhou (estul Chinei), a raportat executarea a 11 persoane implicate în escrocherii în Myanmar și membri ai unui alt sindicat al criminalității, „familia Ming”.