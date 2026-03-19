Afacerea dubioasă a „modelelor cu inteligență artificială”: peste 100 de apeluri video zilnic pentru escrocherii romantice

O investigație Wired dezvăluie existența unor canale și grupuri Telegram care oferă locuri de muncă ca „modele de inteligență artificială ”, adesea fără a specifica scopul, din țări precum Cambodgia și alte regiuni din Asia de Sud-Est, scrie El Economista.

Minh Ngo, cercetător în domeniul criminalității cibernetice la ONG-ul vietnamez ChongLuaDao, a avertizat cu privire la recrutarea de modele de către organizațiile criminale implicate în atacuri cibernetice.

„Ele furnizează software-ul astfel încât modelele să își poată schimba fețele folosind inteligența artificială și să comită escrocherii romantice ”, a explicat el.

În acest sens, organizația antitrafic Humanity Research Consultancy a avertizat cu privire la persoanele din Europa de Est, America Latină, Africa de Nord sau Asia Centrală, care sunt promovate și pe Telegram drept „modele de inteligență artificială”.

Mulți dintre ei au experiență de muncă în Cambodgia, Dubai sau Myanmar, iar unii chiar locuiesc în aceste regiuni. Responsabilitățile lor anterioare includ „gestionarea pieței americane, inclusiv criptomonede și tranzacționarea cu aur ”, așadar au experiență de lucru pe piețe susceptibile la escrocherii și fraude.

Deși Wired a trimis către Telegram o listă cu 24 de canale care oferă aceste tipuri de locuri de muncă și servicii de recrutare, compania nu le-a eliminat încă. Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al platformei a declarat publicației că este interzis în mod explicit conținutul care promovează sau facilitează escrocheriile și este eliminat imediat ce este detectat, dar că, în astfel de cazuri, „există motive legitime pentru care cineva ar putea consimți la partajarea imaginii sale, așa că un astfel de conținut trebuie analizat de la caz la caz”.

Multe dintre aceste canale nu specifică explicit scopul modelelor de inteligență artificială, dar există semnale de alarmă. Ngo a indicat că prima întrebare pe care trebuie să o pui este de ce au nevoie de inteligență artificială, iar apoi ar trebui examinată sursa ofertei, precum și cerințele, cum ar fi cunoașterea limbii chineze.

Cum funcționează „modelele de inteligență artificială”

Infractorii cibernetici folosesc „modele de inteligență artificială” (în mare parte femei tinere) pentru a realiza escrocherii romantice. Aceste escrocherii implică contactarea utilizatorilor prin intermediul unor platforme precum Facebook sau Instagram pentru a stabili o relație cu victima în scopul obținerii de bani.

Totuși, pentru a realiza aceste tipuri de escrocherii, atacatorii trebuie să fie pregătiți să evite orice suspiciune din partea victimelor. De exemplu, o victimă ar putea spune că dorește să efectueze un apel video pentru a se asigura că persoana cu care începe o relație este reală.

Întrucât persoana din spatele ecranului nu există, aceștia recurg la „deepfakes”, manipularea realistă a imaginilor, videoclipurilor și sunetului folosind inteligența artificială . În acest fel, victima are un apel video „real”, dar este de fapt atacatorul sau, în acest caz, modelul.

Cu toate acestea, condițiile de muncă pentru aceste „modele de inteligență artificială” pot fi abuzive, cu ture care ajung la douăsprezece ore pe zi și între o sută și 150 de apeluri video zilnic. Printre reclamele analizate, unele avertizează și că pașapoartele vor fi păstrate pentru „procesarea vizelor și permiselor de muncă”, ceea ce ar putea duce la furtul pașapoartelor pentru a reține lucrătorii.

În unele cazuri, modelele se așteaptă la un salariu de 7.000 de dolari pe lună (aproximativ 6.071 de euro) , dar există și solicitări specifice, cum ar fi posibilitatea de a avea propria cameră, de a putea merge acasă în ziua liberă sau chiar de a avea o mașină de spălat personală.