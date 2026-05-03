Inteligență artificială a descoperit peste 100 de planete ascunse în datele NASA, printre care se numără lumi rare și extreme

Echipa a aplicat acest instrument datelor provenite de la satelitul TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) al NASA, o misiune care scanează cerul în căutarea unor ușoare scăderi ale luminii stelare care apar atunci când o planetă trece prin fața stelei sale gazdă, potrivit Science Daily.

Concluziile lor, publicate în MNRAS, se bazează pe o analiză detaliată a observațiilor de la peste 2,2 milioane de stele, colectate în primii patru ani de activitate ai TESS.

Cercetătorii s-au concentrat pe planetele care orbitează foarte aproape de stelele lor, parcurgând o orbită completă în mai puțin de 16 zile. Această abordare a produs una dintre cele mai precise măsurători de până acum privind cât de frecvente sunt aceste planete cu perioadă scurtă.

„Folosind noul nostru pipeline RAVEN, am reușit să validăm 118 planete noi și peste 2.000 de candidați la statutul de planetă de înaltă calitate, dintre care aproape 1.000 sunt complet noi”, a declarat prima autoare, dr. Marina Lafarga Magro, cercetătoare postdoctorală la Universitatea din Warwick.

Tipuri de planete rare și extreme identificate

Printre planetele recent confirmate se numără câteva categorii deosebit de interesante. Unele sunt planete cu perioadă ultra-scurtă, care își înconjoară stelele în mai puțin de 24 de ore. Altele aparțin așa-numitului „deșert neptunian”, o regiune în care, conform teoriilor actuale, se așteaptă să existe puține planete.

Studiul a dezvăluit, de asemenea, sisteme cu mai multe planete strâns aglomerate, inclusiv perechi de planete necunoscute până acum care orbitează aceeași stea.

Măsurarea frecvenței reale a planetelor

Cu ajutorul acestui set de date validat cu atenție, cercetătorii au putut să depășească descoperirile individuale și să examineze tipare mai largi. Într-un studiu MNRAS însoțitor, ei au măsurat cât de des apar planete apropiate în jurul stelelor de tip solar, cartografiind rezultatele în funcție de perioada orbitală și dimensiunea planetei cu un nivel de detaliu fără precedent.

Rezultatele arată că aproximativ 9-10% dintre stelele de tip solar găzduiesc o planetă apropiată. Acest lucru este în concordanță cu concluziile anterioare ale misiunii Kepler a NASA – un telescop spațial care a măsurat anterior ratele de apariție a planetelor, dar noua analiză reduce incertitudinile cu până la un factor de zece.

Echipa a efectuat, de asemenea, prima măsurătoare directă a cât de rare sunt planetele din „deșertul neptunian”, constatând că acestea apar în jurul a doar 0,08% dintre stelele asemănătoare Soarelui.

„Pentru prima dată, putem cuantifica cu precizie cât de gol este acest «deșert»”, a declarat dr. Kaiming Cui, cercetător postdoctoral la Warwick și primul autor al studiului privind populațiile planetare.

Împreună, aceste studii evidențiază modul în care progresele în domeniul inteligenței artificiale transformă astronomia.

Ce este RAVEN

RAVEN este un sistem automat conceput pentru a răspunde uneia dintre cele mai mari provocări ale astronomiei: transformarea volumelor uriașe de date colectate de telescoapele spațiale în descoperiri fiabile.

Acesta analizează datele provenite de la milioane de stele pentru a identifica scăderile infime de luminozitate cauzate de trecerea planetelor în fața acestora.

Apoi, sistemul utilizează inteligența artificială antrenată pe simulări realiste pentru a elimina semnalele false, precum stelele binare sau zgomotul instrumental, înainte de a confirma statistic cele mai puternice candidați.