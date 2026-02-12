Șase planete se aliniază într-o paradă rară pe tot parcursul lunii februarie

Pasionații de spațiu se vor putea bucura de o experiență deosebită la sfârșitul acestei luni, deoarece șase planete vor apărea aproape una de alta pe cerul nopții, potrivit The Guardian.

Fenomenul, cunoscut sub numele de paradă planetară sau aliniere planetară, are loc atunci când pot fi văzute în total cel puțin patru sau cinci planete, potrivit NASA. Pe 28 februarie, observatorii de stele vor avea șansa de a observa Mercur, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun aliniate strâns pe cer – ceea ce face ca aceasta să fie o reprezentație planetară rară.

Acestea se întâmplă deoarece planetele orbitează soarele în aproximativ același plan plat, cunoscut sub numele de planul ecliptic. Deși fiecare planetă călătorește cu o viteză și o distanță diferită, există momente când mai multe dintre ele par să se alinieze din perspectiva Pământului.

Alinierea planetelor, un efect vizual

Alinierea este pur și simplu un efect vizual, deoarece, în realitate, planetele rămân la distanțe cuprinse între milioane și miliarde de kilometri una de cealaltă.

Pe 27 februarie 2025, șapte planete, inclusiv Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun, s-au aliniat într-o poziție rară care nu va mai fi văzută până în 2040.

Pe 28 februarie, cea mai bună priveliște

Conform NASA, oportunitățile de observare a mai multor planete pot dura de la săptămâni până la mai mult de o lună, deoarece mișcările planetare sunt lente și graduale. Unii oameni pot observa alinierea încă din acest weekend, dar ceea ce face ca ziua de 28 februarie să fie deosebit de remarcabilă este faptul că planetele vor fi grupate cel mai strâns, iar mai multe planete pot fi văzute împreună pe cerul serii.

Patru planete – Mercur, Venus, Marte și Jupiter – vor fi vizibile cu ochiul liber. Uranus și Neptun, însă, vor necesita binocluri sau un telescop, deoarece orbitează în regiunile exterioare reci și îndepărtate ale sistemului solar. Mercur poate fi uneori dificil de observat din cauza poziției sale joase în apropierea orizontului.

Momentul optim pentru a observa alinierea va fi la aproximativ 30 de minute după apusul soarelui local, Star Walk recomandând spectatorilor să privească jos pe cerul vestic, ideal cu o vedere neobstrucționată și condiții meteorologice senine.

NASA explică faptul că, pentru ca o planetă să fie vizibilă fără niciun ajutor optic, trebuie să se afle la cel puțin câteva grade deasupra orizontului, 10 grade sau mai mult fiind optim.

Alinierea va fi vizibilă pentru oamenii din întreaga lume, dar deoarece 28 februarie este o dată mediană, spectatorii din diferite părți ale lumii ar putea vedea parada cu câteva zile înainte sau după acea dată.

Conform Star Walk, cea mai bună priveliște va fi pe 25 februarie pentru São Paulo, 28 februarie pentru Atena, New York, Mexico City și Tokyo, 1 martie pentru Beijing, Berlin, Londra și Mumbai și 2 martie din Reykjavik.