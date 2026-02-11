Tehnologia inspirată din natură care ar putea face navele „nescufundabile”

Inginerii au dezvoltat un metal cu proprietăți avansate de respingere a apei, inspirat de păianjenul de apă, singura specie care trăiește sub apă.

Cercetătorii afirmă că materialul ar putea sta la baza unor nave cu adevărat nescufundabile, scrie PopularMechanics.

Descoperirea a fost prezentată în revista Advanced Functional Materials.

Inspirat din „inginerul” subacvatic al naturii

Inovația este inspirată de păianjenul de apă (Argyroneta aquatica). Această specie trăiește aproape exclusiv sub apă, dar respiră aer prins în bule. Păianjenul își construiește o pânză în formă de cupolă și o umple cu aer. Capacitatea corpului său de a respinge apa ajută la transportul și menținerea bulelor de aer.

Oamenii de știință studiază acest mecanism de peste un deceniu. Obiectivul a fost reproducerea capacității păianjenului de a reține aer sub apă.

Metal gravat cu laser care captează aer

Cercetătorii de la Universitatea din Rochester, SUA, au creat modele nano și microscopice gravate cu laser în metal. Aceste structuri captează aerul și formează o suprafață extrem de rezistentă la apă. Două plăci metalice tratate au fost poziționate față în față pentru a reține aerul.

Scufundat sub sarcină timp de două luni, prototipul a revenit la suprafață după îndepărtarea greutății.

Modelele anterioare își pierdeau flotabilitatea la unghiuri extreme. Noua versiune include un separator intern care stabilizează bulele de aer. Îmbunătățirea împiedică pierderea aerului în condiții turbulente.

Tuburile au fost testate săptămâni întregi fără pierderi de flotabilitate.

Structuri flotante durabile și scalabile

Tuburile au rămas la suprafață chiar și după perforarea cu multiple găuri. Designul poate fi extins sau conectat în structuri plutitoare de tip platformă.

Acestea ar putea susține sarcini mari sau tehnologii bazate pe energia valurilor. Echipa consideră că materialul ar putea îmbunătăți siguranța maritimă și soluțiile energetice verzi.

Cercetătorii spun că natura continuă să inspire soluții inginerești avansate. În acest caz, un mic păianjen acvatic ar putea contribui la construirea unor nave mai sigure.