Viață nouă pentru Fiona: Salvată de sub stânci, are acum propria familie

Un turist aflat cu caiacul pe coasta de nord a Scoției a zărit-o blocată pe o fâșie foarte îngustă de teren, prinsă între stâncile abrupte și apă, într-un loc acoperit aproape integral de apă când venea fluxul. De acolo a început operațiunea de salvare, iar oaia a fost dusă la într-un parc agricol din sudul Scoției, fiind îngrijită și monitorizată constant.

Izolată între stânci și mare

Salvatorii săi au numit-o Fiona inspirându-se din povestea unei alte oi celebre din Noua Zeelandă, numită Shrek, după personajul din film. Astfel, varianta scoțiană a primit numele soției lui Shrek, din desenul animat.

Nu se știe cât timp a stat izolată pe acea fâșie îngustă de teren, prinsă între stâncile abrupte din spate și apa mării din față, însă starea ei nu era una bună când a fost găsită. După mai bine de doi ani petrecuți la fermă, îngrijitorii au decis că este suficient de sănătoasă pentru a avea pui. Ei au relatat pentru BBC că, deși au existat momente dificile, mieii au venit pe lume pe cale naturală și „se descurcă fantastic”.

Nume din povestea lui Shrek pentru miei

Cei care au avut grijă de ea au recunoscut că aveau emoții în privința reacției sale, însă legătura s-a creat imediat. „S-a atașat de ei din prima, îi lingea și pur și simplu îi adora. Când vezi acea legătură și dragostea pe care o are pentru miei, îți confirmă că decizia a fost cea potrivită”, și-au amintit fermierii.

Deocamdată, cei doi miei nu au primit nume. „Nu avem încă nume, dar ne gândim. Avem un băiețel și o fetiță, deci are câte unul din fiecare, ceea ce e perfect”, au spus aceștia, adăugând că au apărut deja numeroase sugestii inspirate din povestea personajelor Shrek și Fiona.

Simbol al luptei cu singurătatea

De când a ajuns la fermă, Fiona a fost urmărită atent, iar povestea ei a fost împărtășită constant pe rețelele sociale. A devenit chiar și imaginea unei campanii din Scoția de conștientizare privind sănătatea psihică și singurătatea în rândul fermierilor.

Fermierii spun că, în ciuda eforturilor, Fiona nu reușea să se apropie complet de alte animale: „Nu s-a apropiat niciodată 100% de nicio altă oaie”. „A preferat mereu să stea de una singură și acesta a fost unul dintre principalele motive pentru care am decis să o lăsăm să aibă miei. Ne-am dorit să aibă propria ei mică familie și să creeze acea legătură – asta căutam”, au relatat fermierii scoțieni.