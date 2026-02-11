Primul coral bioluminiscent a fost descoperit într-o peșteră de mare adâncime

Oamenii de știință au identificat o nouă specie de coral bioluminiscent într-o peșteră de mare adâncime din sudul Japoniei, potrivit IflScience.

Cercetătorii cred că lumina verde neobișnuită ar putea funcționa ca mecanism de apărare.

Descoperire rară în adâncurile oceanului, lângă Japonia

Descoperirea a fost făcută în apropierea insulei Minamidaito, cu ajutorul unui vehicul subacvatic operat de la distanță. Coralul a fost găsit la adâncimi cuprinse între 245 și 400 de metri sub nivelul mării.

Specia aparține genului Corallizoanthus și era necunoscută până acum științei. Cercetătorii au numit-o Corallizoanthus aureus, termen care în latină înseamnă „auriu”.

Bioluminiscența apare atunci când o reacție chimică din interiorul unui organism produce lumină vizibilă. Deși fenomenul este frecvent la animalele de mare adâncime, nu mai fusese documentat la un coral bioluminiscent dintr-o peșteră submarină.

Oamenii de știință consideră că acesta este primul caz confirmat de organism bioluminiscent identificat într-o astfel de cavernă.

Testarea luminii verzi emise de coral

Probele au fost analizate atât la bordul navei de cercetare, cât și în laborator. La stimulare ușoară, polipii coralului au emis pulsații intermitente de lumină verde.

Țesutul de legătură, numit stolon, nu a prezentat activitate bioluminiscentă. Coralul nu emite lumină permanent, reacționând doar la atingere sau la stimulare chimică.

Această activare selectivă sugerează un rol ecologic precis.

O posibilă strategie de apărare subacvatică

Cercetătorii suspectează că lumina verde intermitentă ar putea descuraja prădătorii. Strălucirea ar putea funcționa ca un semnal biologic de alarmă în mediile întunecate ale peșterilor.

Prin iluminarea atacatorului, coralul ar putea atrage prădători mai mari către acesta. O altă ipoteză sugerează că fragmente ale coralului s-ar putea atașa temporar de prădători.

Astfel, atacatorul ar deveni vizibil și mai vulnerabil în adâncurile oceanului. Descoperirea ar putea contribui la înțelegerea evoluției coralilor și a strategiilor de supraviețuire marine.

Studiul a fost publicat în revista Royal Society Open Science.