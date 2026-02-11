Doi turiști români umiliți de autoritățile din Rusia. Cei doi soți au fost dezbrăcați și escortați la avion

Incidentul s-a produs la Vladivostok în timpul sărbătorilor de iarnă, potrivit informațiilor furnizate de Cristi și Denisa. Ei au povestit că li s-a refuzat accesul în Vladivostok deși fuseseră și la Moscova. Totuși, Cristi și Denisa se declară mulțumiți că nu au fost închiși. În schimb, au fost reținuți ore întregi și umiliți de autoritățile de la aeroport.

„Ne-au dezbrăcat, pe mine doar în chiloți, în boxeri, pe soția mea în chiloți și sutien, am fost dați afară, au umblat în haine, (am fost n.r) foarte obosiți, varză”, a relatat Cristi pe canalul de călătorie.

Ulterior, cei doi români au fost escortați „precum criminalii” la avion și au primit o interdicție până în anul 2076.

„Ne-au umilit, ne-au ținut în ultimele condiții posibile. Ne-au spus că suntem pro-europeni și am venit în Rusia cu alte scopuri. Ne-au escortat până în avion, ca pe niște criminali, cum vedeți în filmele americane. Nu avem dreptul să ne întoarcem în Federația Rusă până în anul 2076”, au povestit ei.

Practic, turiștii români nu mai pot călători în Rusia.

„Scopul nu este să ne plângem, vrem să înțelegeți realitatea”, au precizat românii.