Accesul la Fontana di Trevi din Roma se plătește de de la 1 februarie

Începând de duminică, 1 februarie 2026, turiștii trebuie să achite un bilet de intrare de 2 euro pentru a se apropia de Fontana di Trevi, o capodoperă barocă din secolul al XVIII-lea care atrage în fiecare an milioane de vizitatori din întreaga lume, scrie Le Figaro.

Această decizie, discutată în 2024 și anunțată oficial în decembrie anul trecut de primarul Romei, Roberto Gualtieri, face parte dintr-o politică mai amplă de reglementare a fluxurilor turistice și de conservare a patrimoniului.

Accesul în zona imediat învecinată fântânii – în special treptele care mărginesc bazinul, unde vizitatorii aruncă în mod tradițional o monedă pentru a-și pune o dorință, este acum rezervat deținătorilor de bilete vândute în fiecare zi între orele 9.00 și 22.00.

Peste 9 milioane de turiști în 2025

Piazza di Trevi rămâne accesibilă gratuit pentru toți, iar fântâna poate fi admirată în continuare din exteriorul zonei închise.

Autoritățile susțin că această taxă de intrare are scopul de a limita aglomerația, care ajunge la 30.000 de vizitatori pe zi în sezonul de vârf.

Aproape nouă milioane de turiști au vizitat zona din jurul sitului între 1 ianuarie și 8 decembrie 2025.

Accesul gratuit se menține pentru rezidenții din Roma și zona metropolitană, copiii cu vârsta sub 5 ani și pentru persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora.

Alte taxe în viitor

Fântâna nu este un caz izolat. În Roma, municipalitatea multiplică măsurile pentru a gestiona mai bine frecventarea turistică a centrului istoric. Orașul etern intenționează astfel să aplice același principiu la alte cinci situri care până acum erau gratuite: Vila lui Maxentius, Muzeul Napoleonian, Muzeul Giovanni Barracco, Muzeul Carlo Bilotti și Muzeul Pietro Canonica, cu bilete la prețul fix de 5 euro.

Administrația romană estimează că această măsură ar putea aduce aproximativ 6,5 milioane de euro pe an, sumă destinată întreținerii siturilor istorice și gestionării afluxului turistic.