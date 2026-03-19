Abordare chirurgicală revoluționară. Povestea unui bărbat care a trăit două zile fără plămâni

Într-un raport publicat în revista Med a editurii Cell Press, citat de ScienceDaily, chirurgii descriu în detaliu modul în care i-au extirpat plămânii grav infectați bărbatului și au folosit un sistem de „plămân artificial” pentru a-l menține în viață până la efectuarea unui transplant dublu de plămâni.

Cazul evidențiază o potențială nouă modalitate de a menține în viață pacienții aflați în stare critică în timp ce așteaptă organe de la donatori.

O boală care pune viața în pericol

„Era în stare critică. Inima i s-a oprit imediat ce a ajuns. A trebuit să-i aplicăm resuscitarea cardiopulmonară”, a spus autorul principal Ankit Bharat, chirurg toracic la Universitatea Northwestern. „Când infecția este atât de gravă încât plămânii se topesc, aceștia sunt afectați ireversibil. Atunci pacienții mor”.

Pacientul, un bărbat de 33 de ani, a dezvoltat sindromul de detresă respiratorie acută (ARDS), o afecțiune periculoasă în care inflamația și infecția copleșesc plămânii.

Boala lui a început cu o gripă, care s-a agravat rapid și a fost complicată de o pneumonie bacteriană.

Pe măsură ce starea lui s-a deteriorat, plămânii, inima și rinichii au început să cedeze. În acel moment, un transplant dublu de plămâni a devenit singura lui șansă de supraviețuire.

Îndepărtarea plămânilor pentru a opri infecția

Plămânii bărbatului erau irecuperabili și contribuiau activ la răspândirea infecției. Cu toate acestea, corpul său era prea instabil pentru a face față imediat unui transplant, așa că medicii aveau nevoie de timp pentru a-l stabiliza.

„Inima și plămânii sunt intrinsec conectați”, a explicat Bharat. „Când nu există plămâni, cum menții pacientul în viață?”

Pentru a rezolva această problemă, echipa medicală a dezvoltat un sistem pulmonar artificial conceput să preia temporar rolul plămânilor.

Acest sistem oxigena sângele, elimina dioxidul de carbon și susținea circulația, permițând inimii și altor organe să continue să funcționeze chiar dacă pacientul nu avea plămâni.

Sistemul pulmonar artificial menține pacientul în viață

După ce plămânii afectați au fost îndepărtați, starea pacientului a început să se îmbunătățească. Tensiunea arterială s-a stabilizat, organele au început să se refacă, iar infecția a fost ținută sub control.

Două zile mai târziu, au devenit disponibili plămâni de la un donator, iar chirurgii au realizat cu succes un transplant pulmonar dublu. La mai bine de doi ani distanță, pacientul duce o viață normală, cu o funcție pulmonară sănătoasă.

Noi dovezi privind leziunile pulmonare ireversibile

„În mod convențional, transplantul pulmonar este rezervat pacienților care suferă de afecțiuni cronice, cum ar fi boala pulmonară interstițială sau fibroza chistică”, a spus Bharat.

„În prezent, oamenii cred că, dacă suferi de SDRA severă, trebuie să-i susții în continuare și, în cele din urmă, plămânii se vor vindeca”.

Cu toate acestea, examinarea plămânilor îndepărtați a arătat o altă poveste. Analiza moleculară a relevat cicatrici extinse și leziuni ale sistemului imunitar, semne clare că țesutul nu se putea reface.

„Pentru prima dată, din punct de vedere biologic, oferim dovezi moleculare că unii pacienți vor avea nevoie de un transplant pulmonar dublu, altfel nu vor supraviețui”, a spus Bharat.

O punte potențială de salvare a vieții până la transplant

Deocamdată, această abordare este limitată la centre medicale foarte specializate, care dispun de expertiza și resursele necesare.

Cu toate acestea, Bharat speră că, în cele din urmă, aceasta va putea fi dezvoltată în sisteme mai standardizate, care să ajute la menținerea în viață a pacienților în timp ce așteaptă plămâni de la donatori.

„În practica mea, pacienți tineri mor aproape în fiecare săptămână pentru că nimeni nu și-a dat seama că transplantul era o opțiune”, a spus Bharat.

„Pentru leziunile pulmonare severe cauzate de virusuri sau infecții respiratorii, chiar și în situații acute, un transplant pulmonar poate salva vieți”.