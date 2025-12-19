O taxă va fi impusă turiștilor care vizitează unul dintre cele mai populare obiective din lume. Numeroși români vor fi afectați

O taxă va fi impusă turiștilor care vor ajunge la Fântâna Trevi din Roma începând din ianuarie 2026. Anunțată încă din 2024, măsura este oficială. Accesul la aglomerata Fântână Trevi se va face după plata unei taxe. Autoritățile din Roma oficializează sistem conceput pentru a reglementa circulația pietonală în unul dintre cele mai aglomerate locuri din oraș.

Confirmarea oficială a venit vineri de la primarul Romei, Roberto Gualtieri, anunță Le Figaro. Conform anunțului, turiștii care doresc să acceseze zona cea mai apropiată de bazinul de apă vor plăti 2 euro. Localnicii vor continua să aibă acces gratuit, asigurat printr-un sistem de trecere separat. Taxa va intra în vigoare pe 7 ianuarie 2026, după sărbători și sezonul turistic de vârf de iarnă.

Taxă pentru salvarea obiectivului

Cu câteva milioane de vizitatori în fiecare an, Fântâna Trevi a devenit unul dintre cele mai evidente exemple ale supraturismului din Roma. În ultimele luni, autoritățile au testat sistemul de acces. Concret, a fost limitat temporar accesul la zona inferioară și au fost stabilite trasee marcate în timpul lucrărilor de restaurare.

Obiectivele sunt reglementarea circulației pietonale în jurul monumentului și îmbunătățirea experienței vizitatorilor. De asemenea, se dorește protejarea sitului fragil. Veniturile generate de taxă de intrare, estimate de presa italiană la aproape 20 de milioane de euro pe an, vor fi folosite pentru întreținerea monumentului.

Accesul în piață va rămâne gratuit. Doar vizitatorii care doresc să coboare la marginea fântânii, să arunce o monedă sau să facă fotografii lângă bazin vor trebui să achiziționeze un bilet. Plata se va face la fața locului cu cardul. Vor fi amenajate două trasee separate, unul pentru turiști și altul pentru rezidenți.