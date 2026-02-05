Cât costă o vacanță pe cel mai luxos vas de croazieră. Transportă 744 de turiști și are un ou Fabergé la recepție

Cel mai luxos vas de croazieră din lume se numește Seven Seas Grandeur și face parte din flota Regent Seven Seas, potrivit Express.Conform turiștilor, eleganța și luxul sunt aproape copleșitoare. De exemplu, la recepție există un ou Fabergé care face parte dintr-o colecție de artă de 4,5 milioane de lire sterline, care mai include trei picturi Picasso.

Nava de 390 de milioane de lire sterline are câteva sute de candelabre de cristal și băi de marmură pentru fiecare cabină. Hotelul plutitor are o capacitate maximă de 744 de oaspeți, dar este construit astfel încât nu apare senzația de aglomerație. Există numeroase piscine de diferite dimensiuni. Zona de saune cu acces gratuit are diferite echipamente, inclusiv camere cu aburi și gheață și o punte luxoasă în spatele navei cu o piscină flancată de două căzi cu hidromasaj mari. Spa-ul are și o cameră de relaxare superbă, cu o cadă cu hidromasaj și fotolii ceramice încălzite.

Fiecare cabină are pat de mari dimensiuni și canapea cu lenjerii de lux. Clienții primesc la sosire o sticlă de șampanie și au acces la un minibar gratuit. Camerele au ecrane TV mari cu știri, sport și filme, dar și toate dotările necesare. Băile sunt placate cu marmură și au dușuri mari. La cerere se poate asigura in majordom.

Ce restaurante are la bord cel mai luxos vas de croazieră

Restaurantele sunt specializate pe diferite bucătării. De asemenea, oferă diferite tipuri de mâncare, pornind de la gril și ajungând până la fripturile sofisticate. Gurmanzii se pot înscrie la cursuri de gătit în Bucătăria de Arte Culinare. Seara, barurile au muzicieni, iar în teatru există spectacole de muzică și dans, de obicei de două ori pe seară.

La bord există facilități pentru jogging, paddle tennis, bowling și golf. În interior, centrul de fitness are echipamente de sală cu vedere la mare și cursuri de Pilates, yoga și aerobic.

Pentru apartamentul de lux, Regent Suite, de 4.400 de metri pătrați, turiștii trebuie să plătească aproape 6.000 de euro pe noapte. Cabinele standard, Veranda Suites, sunt mult mai ieftine. În preț sunt incluse băuturi gratuite pe tot parcursul zilei, cel puțin o excursie gratuită pe zi, mese speciale nelimitate, Wi-Fi și bacșișuri preplătite.

Seven Seas Grandeur navighează în Caraibe până în aprilie 2026. Atunci va merge pentru scurt timp în Mediterana, vara va sta în nordul Europei, iar în octombrie se va întoarce în Caraibe.

Seven Seas Grandeur este a șasea navă din flota Regent. Ea a fost lansată în 2023 ca navă soră pentru Seven Seas Splendor din 2020 și Seven Seas Explorer din 2016. A șaptea navă, Seven Seas Prestige, va fi lansată anul viitor și va fi prima cu 850 de oaspeți. Alte două nave vor fi lansate la apă în 2030 și în 2033.