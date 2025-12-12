Ofertă pentru cei care vor să trăiască pe un vas de croazieră. Cât costă o cameră de închiriat pe termen nelimitat

O companie americană are un proiect privitor la o navă de croazieră care le va permite celor interesați să locuiască permanent pe mare. Villa Vie Residences are deja o navă de croazieră, Odyssey, care face curse pe termen lung. Nava care a plecat în 2024 din Belfast face călătorii de trei ani și jumătate.

Reprezentanții companiei au stabilit traseele din următorii 15 ani și, în paralel, fac planuri pentru o ofertă și mai importantă, potrivit Express. Este vorba despre proiectul numit Lumina, care implică achiziționarea unei nave de croazieră de lux pe care rezidenții să locuiască, fie cu normă întreagă, fie cu jumătate de normă.

Inițiatorii ideii susțin că astfel de croaziere all-inclusive pe termen nelimitat ar putea fi chiar mai ieftine decât viața pe uscat. Concret, cei care caută o locuință permanentă pe nava de lux vor putea închiria o cameră cu vedere la ocean de la 539.999 dolari americani. Dacă se dorește balcon, prețul va fi 899.999 de dolari. În plus, vor exista taxe lunare impuse rezidenților. Vor fi și opțiuni mai puțin costisitoare, cum ar fi închirierile pe cinci ani, pentru cei care nu intenționează să facă din mare casa lor pe termen lung.

Croazieră la preț de apartament

Sumele sunt prea mari pentru numeroși oameni. Totuși, experții au comparat oferta cu prețurile medii din marile orașe din lume unde un apartament costă în jur de 500.000 de dolari. Astfel, viața pe un vapor de croazieră nu mai pare un vis imposibil, mai ales că are unele avantaje.

Cei care investesc în aceste camere nu trebuie să locuiască în ele cu normă întreagă. De asemenea, există posibilitatea de a le închiria atunci când nu sunt utilizate sau de a invita oaspeți la bord.

Viață de lux la bord

Deși specificațiile navei sunt ținute secrete, compania a confirmat într-un comunicat că va fi o croazieră „ultra-lux” care va funcționa în paralel cu serviciul existent Odyssey. Pe Odyssey, facilitățile sunt similare cu cele de pe o navă de croazieră normală, cu unele aspecte personalizate pentru cei care fac călătorii pe termen lung.

La bord există restaurante rafinate, divertisment, piscină, excursii opționale și servicii regulate de curățenie. Rezidenții mai beneficiază de un serviciu de spălătorie la două săptămâni, iar vizitele medicale sunt incluse. În plus, există un club social și evenimente regulate pentru pasageri.

Cei mai mulți pasageri ai Odyssey sunt pensionari, dar croaziera se adresează și lucrătorilor la distanță și nomazilor digitali care pot lucra de oriunde din lume. Un centru de afaceri a fost amenajat la bord, iar vaporul a fost dotat cu WiFi de mare viteză oferit de Starlink.