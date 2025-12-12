Un atac cu drone asupra uneia dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, în Iaroslavl, a provocat un incendiu

Rafinăria Slavneft-YANOS din Iaroslavl, una dintre cele mai mari din Rusia, a fost cuprinsă de flăcări după ce a fost lovită de un atac cu drone joi noaptea, conform declarațiilor oficiale și rapoartelor de pe canale locale Telegram.

Locuitorii au auzit cel puțin șapte explozii deasupra orașului, iar mai târziu s-au raportat incendii la rafinăria Slavneft-YANOS, aflată la peste 700 de kilometri de granița cu Ucraina.

Serviciile de informații open source (OSINT) au confirmat că instalația a fost atacată.

Guvernatorul Iaroslavlului, Mihail Yevrayev, a avertizat anterior că există amenințări cu drone în regiune.

Canalul independent Astra, din Rusia, a publicat fotografii și videoclipuri care arată incendiul în desfășurare în dimineața zilei de vineri, 12 decembrie.

Uzina Slavneft-YANOS produce combustibili, inclusiv benzină, motorină și combustibil pentru avioane. Are o capacitate de procesare de aproximativ 15 milioane de tone de țiței pe an.

Pe parcursul nopții, și alte regiuni au fost afectate, printre care Tver, Smolensk și Moscova.

În Tver, o explozie provocată de o dronă a avariat etajele inferioare ale unui bloc de locuințe și a rănit șapte persoane, conform autorităților locale.

Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a precizat că apărarea aeriană a interceptat opt drone care se apropiau de capitală.

Amploarea pagubelor nu este încă exact la acest moment, iar Ucraina nu a comentat atacul.