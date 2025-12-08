Prima pagină » Știri externe » Atac cu drone în Sudan: 114 morți, dintre care 63 de copii, după bombardarea unei grădinițe și a unui spital

Atac cu drone în Sudan: 114 morți, dintre care 63 de copii, după bombardarea unei grădinițe și a unui spital

Un atac cu drone în Sudan, produs joi în orașul Kalogi din regiunea South Kordofan, a provocat moartea a 114 persoane, inclusiv 63 de copii, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.
Atac cu drone în Sudan: 114 morți, dintre care 63 de copii, după bombardarea unei grădinițe și a unui spital
Sursa foto: iStock
Andrei Rachieru
08 dec. 2025, 15:36, Știri externe

Incidentul, descris de Tedros Adhanom Ghebreyesus drept „fără sens”, a vizat o grădiniță, un spital și, ulterior, civilii care încercau să salveze victimele, scrie BBC.

Atacul este considerat unul dintre cele mai grave incidente asupra populației civile din ultimele luni.

Acuzații către Rapid Support Forces 

Atacurile au avut loc în contextul conflictului devastator care macină Sudanul din aprilie 2023, când lupta pentru putere dintre Rapid Support Forces (RSF) și armată a escaladat în război civil.

RSF este acuzată de armată și de rețeaua medicală Sudan Doctors’ Network de coordonarea atacului cu drone asupra grădiniței și spitalului din Kalogi, zonă aflată sub controlul armatei.

RSF nu a oferit un comentariu imediat.

OMS condamnă violențele

Directorul OMS a confirmat că supraviețuitorii atacului din Sudan au fost transferați la Spitalul Abu Jebaiha, unde se fac apeluri urgente pentru donare de sânge și materiale medicale.

Tedros a subliniat că și echipele medicale au fost atacate în timp ce încercau să transporte victimele. OMS solicită încetarea imediată a violențelor și acces umanitar neîngrădit.

În paralel cu tragedia din Kalogi, RSF a anunțat preluarea controlului asupra celui mai mare câmp petrolier din Sudan, Heglig, considerat un obiectiv strategic major. Armata susține că s-a retras pentru a proteja infrastructura. Zona găzduiește facilități esențiale pentru procesarea petrolului sud-sudanez, vital pentru economiile ambelor state.

Conflictul din Kordofan, regiune situată între Khartoum și Darfur, devine tot mai intens pe măsură ce armata încearcă să avanseze spre zonele controlate de RSF.

