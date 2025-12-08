Prima pagină » Știrile zilei » Comisia Europeană despre comentariile lui Elon Musk: Complet nebunești

Comisia Europeană despre comentariile lui Elon Musk: Complet nebunești

Comisia Europeană a reacționat ferm la acuzațiile lansate de Elon Musk împotriva Uniunii Europene, purtătoarea de cuvânt Paula Pinho catalogând remarcile acestuia drept „complet nebunești”, notează Baha.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Radu Mocanu
08 dec. 2025, 15:41, Știri externe

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, a calificat luni drept „complet nebunești” comentariile recente ale lui Elon Musk la adresa Uniunii Europene, subliniind că, deși astfel de afirmații intră în sfera libertății de exprimare, ele nu schimbă faptul că platforma X a fost sancționată pentru nerespectarea legislației europene. 

Pinho a precizat că amenda care a fost aplicată rețelei de socializare X nu a fost motivată politic.

Elon Musk și-a intensificat atacurile la adresa Uniunii Europene după ce blocul comunitar a amendat platforma sa , X, cu 120 de milioane de euro. Acesta a făcut apel pentru desființarea blocului comunitar și a distribuit o postare de pe platforma X care compara Uniunea Europeană cu al Patrulea Reich. 

De asemenea, Musk a decis să șteargă contul de publicitate al Comisiei Europene de pe platforma X. 

 

