Șapte state UE cer aprobarea rapidă a împrumutului de reparații pentru Ucraina, din banii Rusiei

Șapte țări din Uniunea Europeană au trimis duminică o scrisoare comună președinților Comisia Europeană și Consiliul European, Ursula von der Leyen și António Costa. Ele susțin aprobarea împrumutului de reparații pentru Ucraina, finanțat din activele rusești înghețate în UE. Totodată, cer ca decizia să fie adoptată rapid, la reuniunea Consiliului European din decembrie.

Uniunea Europeană vrea să finanțeze ajutorul acordat Ucrainei din cele aproximativ 210 de miliarde de euro în active înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei, deținute în UE. Majoritatea activelor vizate se află în Belgia, la Euroclear.

„De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în 2022, Europa a stat ferm alături de Ucraina. Facem acest lucru pentru că este moral corect și pentru că ambițiile imperialiste ale Rusiei amenință securitatea europeană”, au scris liderii, citați de Interfax-Ukraine.

Reparații pe banii Rusiei

Premierii Estoniei, Finlandei, Irlandei, Letoniei, Poloniei, Suediei și președintele Lituaniei atrag atenția asupra nevoilor urgente ale Kievului. „Având în vedere amploarea și urgența actuală a nevoilor bugetare și militare ale Ucrainei, susținem cu fermitate propunerea Comisiei privind un împrumut pentru reparații. Acesta ar urma să fie finanțat din soldurile de numerar provenite din activele rusești imobilizate în UE”, subliniază aceștia în mesajul lor către Bruxelles.

Liderii afirmă că mecanismul propus este „cel mai fezabil financiar și realist politic”. Totodată, respectă „principiul fundamental al dreptului Ucrainei la compensații pentru pagubele cauzate de agresiune”.

Fără costuri pentru cetățenii UE

Mecanismul propus de Comisia Europeană ar urma să folosească banii generați de activele rusești înghețate în UE pentru a garanta un împrumut acordat Ucrainei. UE spune că nu urmărește “confiscarea” activelor rusești. În schimb, s-ar folosi banii pe care aceste active îi generează (dobânzi, câștiguri, lichidități). Astfel, sprijinul financiar pentru Ucraina nu ar veni din buzunarul contribuabililor europeni. Împrumutul acordat Ucrainei va fi rambursat doar dacă şi când Rusia va plăti despăgubirile pentru pagubele provocate de război.

Decizia, până la sfârșitul anului

„Timpul este esențial”, insistă semnatarii scrisorii. Ei consideră că o decizie rapidă ar consolida poziția Ucrainei în apărare. De asemenea, ar îmbunătăți șansele obținerii unei „păci juste și durabile”.

Statele semnatare își exprimă disponibilitatea de a lucra „constructiv” cu instituțiile europene pentru ca acest obiectiv să fie îndeplinit cât mai curând.