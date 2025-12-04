Zboruri suspendate pe aeroportul din Vilnius din cauza unui nou incident cu baloane

Potrivit unui comunicat dat miercuri de operator zborurile au fost suspendate din cauza pătrunderii unor baloane în spațiul aerian. Acesta este cel mai recent dintr-o serie de incidente asemănătoare din ultimele luni, notează Reuters.

Baloanele meteo sunt folosite de contrabandiști pentru a transporta țigări fără timbru din Belarus în Lituania. Acest tip de baloane zboară la o altitudine joasă (3-4 kilometri) și pot transporta între 500 și 1.500 de pachete de țigări.

Potrivit autorităților de navigație aeriană, baloanele zboară la o altitudine similară cu cea a avioanelor care se apropie de un aeroport, crescând riscul de coliziuni.

Oficialii lituanieni îl acuză pe președintele bielorus Alexandr Lukașenko, că nu încearcă să oprească ceea ce Lituania consideră drept o formă de „atac hibrid”.

Aeroportul din Vilnius, situat la aproximativ 30 de kilometri de Belarus, a fost închis cel puțin 10 ori, încă de la sfârșitul lunii octombrie din cauza unor incidente similare, iar Lituania a închis, timp de 20 de zile frontiera cu Belarus, pe fondul incidentelor cu acest tip de baloane.

Recent, Comisia Europeană a denunțat incidentele cu baloane de contrabandă, precizând că acest tip de „atac hibrid este inacceptabil”.