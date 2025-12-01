Prima pagină » Știri externe » Belarus acuză Lituania de spionaj cu dronă. Incident tensionat la graniță, respins de Vilnius

Belarus a acuzat luni Lituania că ar fi utilizat o dronă pentru a spiona teritoriul belarus și pentru a arunca „materiale extremiste”, acuzație respinsă ferm de Vilnius, pe fondul tensiunilor tot mai accentuate dintre cele două țări.
Incidentul vine într-un context regional complicat, marcat de recente perturbări ale traficului aerian în Lituania, după ce aeroportul din Vilnius a raportat prezența unor baloane suspecte în spațiul aerian național, scrie Reuters.

Incidentul amplifică conflictul diplomatic

Autoritățile lituaniene au explicat că baloanele ar proveni din activități de contrabandă cu țigări, practică pe care Vilnius o atribuie regimului condus de Aleksandr Lukașenko.

Potrivit oficialilor lituanieni, grupuri de contrabandiști ar utiliza baloane meteorologice pentru a transporta mărfuri ilegale peste graniță, cu sprijinul tacit al autorităților de la Minsk.

Acuzațiile Minskului

Ministerul de Interne al Belarusului a anunțat că un vehicul aerian fără pilot a fost descoperit pe o stradă din orașul Grodno, în vestul țării. Specialiștii citați de autoritățile belaruse susțin că drona era echipată cu o cameră foto-video capabilă să colecteze date. În plus, lângă dispozitiv au fost găsite pliante și mici steaguri alb-roșu-alb, simboluri recunoscute ale opoziției belaruse.

Potrivit Belarusului, investigația preliminară ar indica faptul că drona ar fi fost lansată din localitatea Kapciamiestis, situată în Lituania, aproape de frontiera cu Belarus și Polonia.

Reacția Lituaniei

Purtătorul de cuvânt al Centrului Național de Management al Crizelor din Lituania a respins categoric acuzațiile, afirmând că acestea fac parte dintr-o serie de „povești inventate” de regimul de la Minsk pentru a tensiona relațiile cu statele occidentale.

Oficialul lituanian a subliniat că statul baltic nu a desfășurat nicio dronă pe teritoriul Belarusului și că afirmațiile regimului Lukașenko sunt nefondate și menite să inducă în eroare opinia publică.

