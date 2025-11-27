Autostrada Moldovei: imagini spectaculoase din dronă cu noul tronson

Secretarul de stat Irinel Ionel Scrioșteanu a publicat imagini filmate din dronă cu cel mai așteptat lot de autostradă.

Scrioșteanu a anunțat pe Facebook deschiderea circulației pe acest lot, care va aduce mai aproape Moldova de Dobrogea și București, publicând un material video filmat din dronă cu tot traseul.

„Acest lot va aduce mai aproape Moldova de Dobrogea și București și reprezintă un nou pas spre unirea provinciilor românești și la nivel de infrastructură rutieră”, a scris Scrioșteanu.

Proiect cofinanțat din fonduri europene

Lotul 3 Pietroasele-Buzău este un proiect cofinanțat din fonduri europene.

Cu deschiderea acestui tronson, Autostrada Moldovei continuă să prindă contur, conectând mai eficient provinciile istorice ale României prin infrastructură rutieră modernă.