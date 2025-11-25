Drona căzută pe o casă în Republica Moldova este de tip Gerbera, de fabricație rusească

Conform Poliției Republicii Moldova drona căzută în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, este de tip Gerbera, de fabricație rusească.

Verificările au stabilit că aceasta nu avea încărcătură explozivă.

„Aparatele de tip Gerbera pot fi utilizate pentru inducerea în eroare, pentru misiuni de supraveghere și colectare de informații, dar și pentru transport de explozivi”, arată Poliția.

Drona are o greutate de până la 18 kg, poate parcurge în zbor până la 600 km cu o viteză de aproximativ 160 km/h și la o înălțimea de până la 3 km.

Experții citați de polițiștii moldoveni susțin că aceste drone sunt proiectate să aterizeze singure atunci când rămân fără alimentare, evitând prăbușirea și protejând persoanele aflate la sol, iar tehnologia de bruiaj este concepută să contribuie la prevenirea accidentelor.

„Zona rămâne securizată, iar cetățenii sunt în siguranță”, arată polițiștii.

Republica Moldova a fost survolată marți de șase drone, dintre care una a căzut pe o casă în localitatea Cuhureștii de Jos. Ministerul de Externe al Moldovei l-a convocat miercuri pe ambasadorul rus în legătură cu aceste incidente.