Surse: Percheziții la casa în care a trăit Rodica Stănoiu

Marți dimineața, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, polițiștii ilfoveni pun în executare un mandat de percheziție domiciliară la domiciliul defunctei Rodica Mihaela Stănoiu.

Percheziția este în curs de desfășurare, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Sunt căutate dispozitive electronice, respectiv telefoane.

Rudele Rodicăi Stănoiu au declarat după moartea fostului ministru că telefonul său era în posesia partenerului de viață, cu 50 de ani mai tânăr, astfel că Rodica Stănoiu nu mai putea comunica cu nimeni din exteriorul casei.

Trupul fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a fost deshumat în 15 decembrie după ce procurorii din Ilfov au deschis un dosar de moarte suspectă. Trupul neînsuflețit a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru necropsie.

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în Guvernul condus de Adrian Năstase, a murit în 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani, și a fost înmormântată rapid, fără slujbă, ceea ce a ridicat mari semne de întrebare.