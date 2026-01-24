Prima pagină » Social » UPDATE: Incendiu la case și anexe în București: populația a fost evacuată

UPDATE: Incendiu la case și anexe în București: populația a fost evacuată

Un incendiu care se manifestă sâmbătă la case și anexe gospodărești pe strada Garoafei din București. Populația a fost evacuată.
Laura Buciu
24 ian. 2026, 14:34, Social

UPDATE:

Autospecialele pompierilor sunt amplasate pe 3 străzi și acționează pentru localizarea incendiului. Se observă degajare de fum la nivelul acoperișurilor, unde este îndepărtată învelitoarea din tablă.

Până în acest moment au fost preluate două persoane, fără arsuri sau expunere la fum, care sunt preluate de echipajele SMURD. Este vorba de un bărbat imobilizat la pat, care a fost evacuat, respectiv de o femeie cu stare de lipotimie.

Știre inițială:

Potrivit ISU București – Ilfov, pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la case și anexe gospodărești pe strada Garoafei.

Suprafața estimată a incendiului este de 700 mp.

Pompierii au luat măsuri pentru evacuarea locatarilor, iar în acest moment a fost preluată de catre echipajele SMURD o persoană care necesită acordarea primului ajutor.

Arderea se manifestă cu degajare intensă de fum.

Au fost alertate 9 autospeciale de stingere, SMURD, descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori.

