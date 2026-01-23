Fostul procuror Marian Sîntion, declarații despre moartea Rodicăi Stănoiu și dosarul cămătarilor

„Afară e vopsit gardul și înăuntru… e leopardul”. Aceasta este formula prin care fostul procuror antimafia Marian Sîntion descrie realitățile din interiorul sistemului judiciar, în contextul declarațiilor sale privind moartea fostului ministru al Justiției și consilier prezidențial Rodica Stănoiu.

Sîntion a afirmat că experiența profesională l-a determinat să evite formularea unor concluzii prestabilite în astfel de cazuri sensibile. „Meseria m-a învățat să nu emit un punct de vedere prestabilit. Am avut de-a face, pe propria piele, cu situații în care s-au făcut afirmații premature”, a declarat fostul procuror.

Întrebat dacă Rodica Stănoiu ar putea fi victima unor interese sau a propriilor orgolii, Marian Sîntion a spus că nu poate fi formulată o certitudine. „Poate fi orice. Nu știi cum pot evolua aceste lucruri. În sistem există o vorbă: cu cât urci mai sus, cu atât poți să cazi mai tare”, a precizat el, adăugând că pozițiile ocupate de-a lungul carierei influențează modul în care sunt tratate astfel de cazuri.

Referindu-se la redeschiderea anchetei după apariția declarațiilor sale publice, fostul procuror a explicat: „Întâi și întâi pentru că a avut poziția pe care a avut-o. Există și alte realități care nu pot fi expuse pe hârtie”, făcând trimitere la suprapunerea mai multor „lumi” instituționale și de interese.

În paralel, Marian Sîntion a vorbit și despre activitatea sa în dosarele de crimă organizată, inclusiv cel care i-a vizat pe frații Nuțu și Sile Cămătaru. Acesta a precizat că a început documentarea cazurilor de cămătărie în 2004. „Cămătarii au ieșit public și au spus că ei m-au făcut pe mine celebru. Eu nu privesc lucrurile așa”, a declarat fostul procuror.

El a susținut că notorietatea dosarului a fost rezultatul activității judiciare desfășurate. „Eu cred că eu i-am făcut pe ei celebri, prin întreaga activitate pe care am desfășurat-o pe acel dosar, prin procedurile pe care le-am determinat și apoi le-am dovedit”, a afirmat Sîntion.

Fostul procuror a descris dificultățile întâmpinate în instrumentarea cauzei, menționând lipsa de personal și volumul mare de materiale. „La început am fost șase, dar am rămas singur. Apoi au mai venit doi colegi. M-am trezit cu un camion de CD-uri cu interceptări și a trebuit să o iau de la capăt”, a spus acesta.

Potrivit declarațiilor sale, ancheta a fost afectată de modul de lucru și de presiunea termenelor legale. „Nu s-a lucrat mult, sistematic și organizat. Mandatele erau valabile doar șase luni, iar presiunea timpului era constantă”, a explicat fostul procuror.

Marian Sîntion a vorbit și despre efortul personal depus în timpul anchetelor. „Au fost perioade în care nu dormeam nopți întregi. În aproape zece luni de anchetă, nu știu dacă am dormit două ore pe noapte”, a declarat acesta.

Fostul procuror antimafia a reamintit că s-a ocupat și de dosare care i-au vizat pe foștii miniștri Cristian David și Vasile Blaga,Marian Sîntion fiind primul director general al Direcției Generale Anticorupție din cadrul MAI, structură înființată cu fonduri europene, printr-un program de tip twinning la care au participat Marea Britanie și Spania.