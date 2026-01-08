Băluță acuză de tentativă de șantaj și de otrăvire cu arsenic. „Raportul anonim” din Sectorul 4 ar avea legături cu fostul șef ADP, Marian Goleac

Un presupus „raport anonim” care circulă de peste o lună în Sectorul 4 nu ar fi un simplu demers civic, ci parte dintr-un conflict mai amplu pentru influență și contracte publice, potrivit unei investigații publicate de Captura.ro. Jurnaliștii susțin că au identificat indicii care ar conecta documentul la fostul șef al ADP4, Marian Goleac, personaj cunoscut pentru controversele publice și pentru dosarele penale care i-au marcat finalul carierei din administrație, scrie publicația Captura.

Investigația: un „Armaghedon” cu scop precis

Investigația notează că raportul nu conține informații verificabile și ocolește deliberat asumarea autorului, fiind distribuit în mod selectiv către consilieri, instituții și presă. Stilul, vocabularul, temele abordate și acuzațiile (concentrate pe achiziții și investiții ale Primăriei) sunt prezentate ca fiind similare cu revendicările publice pe care Goleac le-a formulat în trecut în plângeri și adrese oficiale.

Investigația susține că documentul este mai degrabă un instrument de presiune decât o sesizare autentică, indicând o strategie menită să provoace blocaje, suspiciuni și negociere „din frică” în jurul banilor publici.

Cine ar fi în spatele raportului

Jurnaliștii îl indică pe Marian Goleac, fostul director ADP4 și ulterior al companiei „Totul Verde SA”, drept inițiatorul presiunii: un personaj care ar încerca să-și recapete influența după ce ar fi pierdut acces la resurse și funcții.

Captura.ro amintește că Goleac a fost anterior anchetat și trimis în judecată pentru fals, fiind acuzat că a ocupat funcții publice cu o diplomă contrafăcută. În plus, investigația jurnaliștilor afirmă că acesta ar mai fi depus, în trecut, acte, sesizări și plângeri similare cu temele menționate în raportul anonim.

Goleac ar fi negat pentru publicație că ar avea vreo legătură cu materialul.

Reacția primarului Daniel Băluță

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, citat în articol, afirmă că episodul poartă elemente care sugerează o tentativă de șantaj, însă admite că nu există dovezi directe privind autorul raportului.

Acesta susține că documentul afectează funcționarea instituției prin virarea resurselor administrative către verificări interne și clarificări cerute de instituțiile de control.

„Tot ce se întâmplă acum reprezintă o tentativă de șantaj, dar nu de natură politică, ci personală, venită din partea unor oameni și grupări care au fost eliminați din joc pentru că nu mai puteau funcționa într-un sistem corect”, a declarat Daniel Băluță pentru publicație.

Întrebat cum a rezistat influența lui Goleac în primărie atât timp, Băluță a explicat că, pentru a demonta un mecanism, trebuie mai întâi să-l înțelegi. El a precizat că a observat cum funcționa sistemul, cine profita, cine închidea ochii, cum erau eludate taxele, cum se tolerau furturile și cum anumite grupări aveau acces la resursele publice, presând administrația să accepte aceste practici.

Primarul a avertizat că sunt aspecte pe care nu le poate detalia public, deoarece fac parte din dosare penale în curs. El a afirmat că și-a asumat toate consecințele, nu s-a lăsat șantajat, nu a negociat și nu a făcut compromisuri, schimbând regulile și tăind accesul oricărei grupări la bani și influență.

Băluță acuză că ar fi fost otrăvit cu arsenic

Mai mult, acesta susține că presiunile și tentativele de șantaj au existat dintotdeauna, dar s-au intensificat recent, culminând cu o situație gravă de agresiune, documentată medical prin niveluri crescute de arsenic în organism.

„Presiunile nu sunt noi. Am fost amenințat cu astfel de acțiuni încă din campania electorală.Nu am vorbit atunci despre asta, pentru că aș fi deturnat discuția publică și aș fi fost acuzat că mă victimizez. Dar acum o pot spune, pentru că deja a fost documentat medical: în această perioadă am avut în organism niveluri crescute de arsenic. A fost o situație extrem de gravă, care a necesitat investigații medicale și tratament. Deci nu mai vorbim despre politică, vorbim despre o formă gravă de agresiune. Dincolo de toate poveștile fabricate, rămân faptele. Sistemul a fost schimbat. Mecanismul a fost destructurat. Iar cei care au pierdut privilegii încearcă acum să se răzbune”, afirmă primarul Sectorului 4.