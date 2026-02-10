Daniel Băluță cere Termoenergetica returnarea banilor către bucureștenii afectați de lipsa căldurii și apei calde

Reacția liderului PSD București vine după o postare publică a Termoenergetica, în care compania susține că facturile plătite de bucureșteni sunt deja ajustate în minus atunci când serviciile nu sunt livrate conform parametrilor contractuali.

„Dacă această afirmație este reală, deși cetățenii susțin că acest lucru nu se întâmplă, atunci situația este foarte simplă. Solicit public conducerii Termoenergetica să returneze imediat banii către toți cetățenii care, în ultimele luni, nu au beneficiat de servicii conforme”, a transmis Daniel Băluță.

Acesta a cerut companiei să demonstreze corectitudinea prin fapte, nu prin comunicări pe rețelele sociale.

„Dați-le oamenilor banii înapoi! Returnați-le oamenilor care au stat în frig sumele încasate nejustificat și dovediți-vă corectitudinea prin fapte, nu prin postări pe rețelele sociale”, a declarat liderul PSD București.

Daniel Băluță afirmă că bucureștenii nu mai pot fi „mințiți și tratați cu dispreț” și cere Termoenergetica să își asume responsabilitatea pentru disfuncționalitățile din sistemul de termoficare.

„Este momentul ca Termoenergetica să îi respecte pe cetățenii acestui oraș. Nu primești, nu plătești”, a subliniat acesta.

În același context, Daniel Băluță a lansat și un mesaj politic adresat primarului Ciprian Ciucu, întrebând public „cu reforma cum rămâne?”, făcând referire la promisiunile legate de modernizarea sistemului de termoficare din Capitală.

Problemele din sistemul de termoficare al Bucureștiului au generat, în ultimele luni, numeroase nemulțumiri din partea locuitorilor, pe fondul avariilor repetate și al furnizării deficitare a apei calde și a căldurii.