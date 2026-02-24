Principalul general a lui Trump avertizează că un atac asupra Iranului ar putea declanșa un conflict prelungit

Președintele american Donald Trump ia în calcul o acțiune militară împotriva Iranului, în timp ce diviziunile interne din administrația sa devin tot mai evidente. Președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de Stat Major, generalul Dan Caine, a avertizat că un atac ar putea implica riscuri semnificative, inclusiv posibilitatea unui conflict prelungit și a unor victime americane, scrie Axios.

Dezbaterea reflectă incertitudini mai ample privind ce ar însemna succesul unei intervenții și dacă diplomația mai este o opțiune viabilă.

Prudență militară la cel mai înalt nivel

Generalul Caine, principalul consilier militar al lui Trump, ar fi pledat pentru prudență în discuțiile interne. Surse afirmă că nu susține un atac, dar ar executa orice ordin prezidențial. El este descris drept „lucid și realist” în privința riscurilor și a posibilelor consecințe ale unui război.

Spre deosebire de alte operațiuni anterioare, precum planificările legate de Venezuela, Caine a adoptat o poziție mai rezervată în cazul Iranului. Oficialii subliniază că nimeni nu propune o invazie sau trimiterea de trupe terestre. Totuși, persistă temerile legate de escaladare și de o implicare pe termen lung.

În ultimele săptămâni, Caine a fost singurul oficial militar de rang înalt care l-a informat direct pe Trump în legătură cu Iranul. Totuși, șeful CENTCOM, amiralul Brad Cooper, nu a fost inclus în reuniunile la nivel înalt.

Diplomație versus acțiune militară

Emisarii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, pledează pentru diplomație. Aceștia urmează să se întâlnească la Geneva cu ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi. Ambii consideră că timpul ar putea consolida poziția de negociere a SUA.

Vicepreședintele J.D. Vance a ridicat, la rândul său, îngrijorări privind riscurile operaționale. Secretarul de stat Marco Rubio a evitat să adopte o poziție publică fermă, concentrându-se pe alte priorități regionale.

În ciuda apelurilor la prudență, mai multe surse sugerează că Trump ar fi înclinat spre un atac. Președintele a declarat că preferă un acord, dar a avertizat că eșecul negocierilor ar avea consecințe grave.

Presiuni externe în creștere

În afara administrației, unii aliați susțin intervenția militară. Senatorul Lindsey Graham l-a îndemnat pe Trump să meargă mai departe cu loviturile. Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea că SUA ar putea ezita.

Întrebarea centrală rămâne dacă o acțiune militară ar atinge obiective clare sau ar adânci instabilitatea regională. Un oficial de rang înalt a precizat că nicio decizie finală nu a fost luată și că toate opțiunile sunt încă analizate.

Pe fondul tensiunilor persistente, administrația se confruntă cu o alegere critică între diplomație și forță. Deznodământul ar putea remodela politica SUA față de Iran și echilibrul de securitate în Orientul Mijlociu.