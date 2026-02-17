Prima pagină » Știrile zilei » Vicepreședintele Vance anunță că Iran nu acceptă anumite „linii roșii” stabilite de Washington

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat marți seară că Iranul nu este dispus să accepte anumite „linii roșii” impuse de Donald Trump. Cu toate acestea, negocierile desfășurate la Geneva au fost catalogate drept mai constructive decât rundele anterioare, potrivit Le Figaro.
Vicepreședintele Vance anunță că Iran nu acceptă anumite „linii roșii” stabilite de Washington
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
18 feb. 2026, 00:58, Știri externe

„Un lucru legat de negocierile de azi dimineață este că, într-un fel, au mers bine. Au fost de acord să se întâlnească ulterior, dar, în alte privințe, a fost foarte clar că președintele a stabilit niște limite pe care iranienii nu sunt încă dispuși să le recunoască și să le depășească”, a spus Vance pentru Fox News, citat de Le Figaro

Declarațiile sale vin în contextul negocierilor de la Geneva cu privire la programul nuclear al Teheranului. Ministrul de Externe, Abbas Araghchi, anunțase că Iranul și Statele Unite au ajuns la un acord de principiu care ar putea deschide calea către un posibil acord viitor. 

Atât delegația americană, cât și cea iraniană au descris această rundă de discuții drept „mai constructivă” decât cea precedentă, desfășurată în Oman. În plus, președintele iranian Masoud Pezeshkian a transmis că Iranul este dispus să accepte mecanisme de verificare pentru a demonstra că nu urmărește dezvoltarea de arme nucleare.

În paralel cu negocierile nucleare, Statele Unite și-au consolidat prezența militară în Orientul Mijlociu.

