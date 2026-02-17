Congresul din Peru a votat marți pentru punerea sub acuzare a președintelui José Jerí, după ce acesta nu a dorit să dezvăluie întâlnirile cu oameni de afaceri chinezi cu care se întâlnea. Mișcarea politică marchează a opta schimbare de lider în mai puțin de un deceniu, statul debarcându-și liderii cu o viteză uimitoare, relatează The New York Times.

Totul se întâmplă cu doar două luni înainte de alegerile generale programate.

José Jerí, în vârstă de 39 de ani, fostul șef al Congresului, a preluat funcția de președinte interimar în octombrie 2025, după ce chiar el a prezidat demiterea predecesorului său. El este al șaselea președinte peruan din ultimul deceniu care părăsește funcția înainte de încheierea mandatului. Unul dintre ei a demisionat la câteva zile după preluarea mandatului.

Congresul a adoptat o moțiune de punere sub acuzare a președintelui, cu 75 de voturi pentru, 24 împotrivă și 3 abțineri. Legislativul va vota miercuri pentru alegerea unui nou lider, lăsând președinția vacantă pentru moment, au declarat experții.

Peru urmează să organizeze alegeri generale pe 12 aprilie și va transfera puterea unui nou președinte pe 28 iulie. Jerí nu este candidat, iar președinții din Peru nu pot candida pentru realegere consecutivă.

Votul vine în urma acuzațiilor conform cărora Jerí ar fi avut întâlniri neoficiale cu oameni de afaceri chinezi, odată purtând o glugă, ceea ce a dus la o anchetă a Procurorului General pentru posibilă sponsorizare ilegală și trafic de influență în formă agravantă.

Punerea sub acuzare a venit după ce luna trecută, trei videoclipuri l-au arătat pe Jerí intrând într-un restaurant și magazin din Lima, deținut de Yang Zhihua, un om de afaceri chinez bogat, aflat sub controlul guvernului. Publicațiile locale au relatat că unul dintre magazinele lui Yang a fost închis pentru încălcarea unei ordonanțe municipale; trei zile mai târziu, un organism federal de reglementare a anulat legea care a dus la închidere.

Jerí a recunoscut că înregistrările video erau autentice. Legea peruană impune președinților să își înregistreze activitățile oficiale, iar el nu a raportat vizitele la sediile lui Yang, a recunoscut Jerí în timpul interogării din partea parlamentarilor luna trecută.

În timpul interogatoriului, el a refuzat să-și furnizeze înregistrările telefonice și a spus că îl cunoștea pe Yang înainte de a deveni președinte. El a adăugat că omul de afaceri a refuzat să-l lase să plătească pentru niște dulciuri și tablouri pe care le-a cumpărat „pentru că era amabil cu mine”.

Explicațiile nu au reușit să potolească criticile. Parlamentarii din întreg spectrul politic au cerut demiterea sa, iar procurorul general a deschis o anchetă de corupție privind interacțiunile lui Jerí cu Yang.

Jerí și-a acuzat rivalii că au divulgat filmările pentru a influența alegerile viitoare. Sondajele arată că, de la izbucnirea scandalului, rata de aprobare a lui Jerí a scăzut cu 10 puncte procentuale față de 51% .

Controversa s-a amplificat când Cuarto Poder, un program de televiziune care a difuzat pentru prima dată videoclipurile, a relatat că un alt om de afaceri chinez, Ji Wu Xiaodong – care se află în arest la domiciliu în timp ce este anchetat pentru presupuse legături cu o rețea de exploatare forestieră ilegală – a vizitat palatul prezidențial de trei ori în timpul mandatului domnului Jerí. Președintele le-a spus parlamentarilor că și Ji Wu era un prieten al lui Yang și a spus că nu îl cunoaște bine. Episodul subliniază instabilitatea politică profundă a Peruului. Din 2016, mai mulți președinți au fost puși sub acuzare, forțați să demisioneze sau au fost anchetați. Tulburarea survine după înlăturarea din funcție, în urmă cu patru luni, a Dinei Boluarte, unul dintre cei mai nepopulari președinți din ultimele decenii, pe fondul furiei publice din cauza creșterii criminalității. Boluarte a ajuns la președinție în 2022, după ce predecesorul său, Pedro Castillo – pentru care fusese vicepreședinte – a încercat să dizolve Congresul și să reformeze sistemul judiciar. Acesta a fost rapid pus sub acuzare și arestat, iar anul trecut a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru conspirație și rebeliune. Acel episod a fost doar unul dintr-un șir lung de scandaluri. În Peru, aproape fiecare fost președinte în viață a fost anchetat penal.