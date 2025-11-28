Fostul președinte peruan Pedro Castillo condamnat pentru conspirație

Un complet special al celei mai înalte instanțe i-a interzis lui Castillo, în vârstă de 56 de ani, să ocupe o funcție publică timp de doi ani. El se află în arest de la punerea sub acuzare din decembrie 2022, potrivit AP.

Doi dintre foștii miniștri ai lui Castillo au fost condamnați și ei la aceeași pedeapsă pentru infracțiuni similare. Unul dintre ei este fostul prim-ministru Betssy Chávez, căreia i s-a acordat azil în Mexic și care se află încă în ambasada mexicană din capitala Peru, Lima.

Guvernul peruan a rupt relațiile diplomatice cu Mexicul din cauza azilului acordat lui Chávez.

Castillo și foștii săi miniștri pot face apel împotriva deciziei.

Acesta este al doilea fost președinte peruan condamnat săptămâna aceasta. O altă instanță l-a condamnat miercuri pe fostul lider Martín Vizcarra la 14 ani de închisoare după ce l-a găsit vinovat de luare de mită în timp ce ocupa funcția de guvernator al unui stat din sudul țării.

Castillo a promis că va fi un susținător al săracilor când a preluat mandatul în 2021, devenind primul președinte din istoria națiunii provenit dintr-o comunitate agricolă săracă. A preluat președinția fără nicio experiență politică.

Castillo a fost înlocuit de vicepreședintele său, Dina Boluarte, care în octombrie a fost, de asemenea, demisă din funcție pe fondul unui val de criminalitate care a afectat națiunea sud-americană. Actualul președinte este José Jerí, care a fost liderul Congresului.