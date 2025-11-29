Prima pagină » Știri externe » Trump îl grațiază pe fostul președinte al Hondurasului condamnat pentru trafic de droguri

Trump îl grațiază pe fostul președinte al Hondurasului condamnat pentru trafic de droguri

Președintele american Donald Trump a declarat că îl va grația pe fostul președinte al Hondurasului, Juan Orlando Hernández, condamnat anul trecut pentru trafic de droguri de către un tribunal american.
Foto: Mediafax
Laurentiu Marinov
29 nov. 2025, 04:46, Știri externe

Trump a făcut anunțul vineri într-o postare pe Truth Social, felicitându-l pe fostul președinte pentru grațiere și spunând că acesta a fost „tratat foarte dur și nedrept”, potrivit BBC.

Hernández a fost găsit vinovat în martie 2024 de conspirație pentru importarea de cocaină în SUA și de deținere de mitraliere. El a fost condamnat la 45 de ani de închisoare.

În aceeași postare, Trump a mai spus că îl susține pe candidatul conservator Tito Asfura la viitoarele alegeri generale din țara central-americană de duminică.

Hernández, membru al Partidului Național și președinte al Hondurasului între 2014 și 2022, a fost extrădat în Statele Unite în aprilie 2022 pentru a fi judecat pentru organizarea unei conspirații violente de trafic de droguri și pentru contribuția la traficul a sute de tone de cocaină către SUA.

A fost condamnat de un juriu din New York doi ani mai târziu.

Honduras este guvernat din 2022 de președinta Xiomara Castro din Partidul LIBRE, care a stabilit legături strânse cu Cuba și Venezuela.Însă Castro a menținut o relație de cooperare cu SUA, fiind de acord să mențină un tratat de extrădare de lungă durată cu Statele Unite. Țara sa găzduiește, de asemenea, o bază militară americană implicată în combaterea crimei organizate transnaționale din regiune.

 

 