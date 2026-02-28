Trump mesaj către poporul iranian: „Când vom termina, preluați controlul asupra guvernului vostru”

Donald Trump a confirmat că SUA au lansat „operațiuni militare majore” împotriva Iranului într-un videoclip de opt minute postat pe Truth Social.

Trump a cerut Gărzii Revoluționare Islamice să „depună armele” sau „să înfrunte moartea sigură”.

Adresându-se poporului iranian, Trump a spus că „ora libertății voastre a sosit” și i-a avertizat că „bombele vor cădea peste tot”.

„Când vom termina, preluați controlul asupra guvernului vostru, va fi al vostru”, adaugă el.

„Aceasta va fi, probabil, singura voastră șansă pentru generații întregi. De mulți ani, ați cerut ajutorul Americii, dar nu l-ați primit niciodată.

Niciun președinte nu a fost dispus să facă ceea ce sunt dispus să fac eu în această seară.”