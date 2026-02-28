Prima pagină » Social » Zboruri București – Tel Aviv, în alertă. O cursă spre Abu Dhabi s-a întors pe aeroport

Zboruri București – Tel Aviv, în alertă. O cursă spre Abu Dhabi s-a întors pe aeroport

Toate zborurile dintre București și Tel Aviv ar putea fi afectate din cauza situației din Orientul Mijlociu. Deocamdată nu se înregistrează anulări, anunță Compania Națională Aeroporturi București.
Zboruri București – Tel Aviv, în alertă. O cursă spre Abu Dhabi s-a întors pe aeroport
Andreea Tobias
28 feb. 2026, 10:33, Social

UPDATE:

Cursa WizAir3267 București – Dubai (ora de decolare 13.15) s-a anulat.

De asemenea, cursele Animawings A2700/A2701 București – Tel Aviv – București, de mâine, 1 martie, se anulează.

Hisky 237 București – Tel Aviv (decolare programata sâmbătă la ora 20.00) s-a anulat și el.

Știrea inițială:

Pe Aeroportul Henri Coandă sunt programate în cursul zilei următoarele curse: WizzAir 3160 și 3263, Hisky 8672 și 237, Tarom 155, precum și El Al 572. Niciuna nu a fost anulată până în acest moment.

Animawings 4432, cursa București – Abu Dhabi care decolase în cursul dimineții, s-a întors pe Aeroportul Henri Coandă din motive de siguranță. Situația din Orientul Mijlociu a determinat echipajul să anuleze zborul și să revină la sol.

Pe parcursul zilei sunt așteptate să aterizeze la București mai multe curse „ferry” – zboruri fără pasageri – ale companiilor aeriene cu baza în Israel. Aeronavele urmează să fie parcate în siguranță pe aeroporturile din București până la stabilizarea situației.

Pasagerii cu zboruri spre sau dinspre Tel Aviv sunt sfătuiți să verifice în timp real statusul curselor înainte de a se deplasa la aeroport.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un flagrant ratat. Un episod mai puțin cunoscut din cariera lui Viorel Salvador Caragea, numit administrator special la uzina de armament Sadu
G4Media
Israelul și Statele Unite au atacat Iranul. Numeroase explozii raportate la Teheran. Liderul Khamenei a părăsit țara. Iranul închide spațiul aerian
Gandul
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
Cancan
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport
Israelul și SUA au atacat Iranul. Ce zboruri dus-întors București-Tel Aviv pot fi anulate
Libertatea
Ciorba lunii martie | Ce ciorbă să mănânci în prima lună de primăvară, potrivit experților în nutriție
CSID
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Promotor