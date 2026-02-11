Un cartel mexican a blocat zborurile pe un aeroport internațional din SUA

Un cartel mexican a folosit mai multe drone care au trecut granița dintre Mexic și SUA, afectând activitățile pe Aeroportul Internațional El Paso din Texas, potrivit CNBC.

Miercuri dimineață, Administrația Federală a Aviației (FAA) a oprit brusc toate zborurile de pe aeroport. FAA a anunțat că interdicția va fi în vigoare timp de 10 zile. La fel de surprinzător, câteva ore mai târziu FAA a renunțat la interdicție.

Un oficial al administrației Trump a explicat că Departamentul Apărării a dezactivat dronele cartelului mexican care au încălcat spațiul aerian al SUA. Autoritățile au adăugat că nu mai există nicio amenințare la adresa transportului aerian comercial.

„Închiderea temporară a spațiului aerian deasupra orașului El Paso a fost ridicată. Nu există nicio amenințare la adresa aviației comerciale. Toate zborurile se vor relua normal”, a transmis FAA pe X.

Aeroportul se află lângă granița cu Mexicul, la aproximativ 19 kilometri de Juarez, Mexic. Interdicția inițială viza o zonă fără zboruri de 16 kilometri în jurul aeroportului. Deși FAA oprește în mod regulat zborurile pe aeroporturi din cauza vremii sau a traficului, o problemă de securitate este extrem de neobișnuită, la fel ca și anunțarea unei închideri a spațiului aerian pe o perioadă atât de lungă.

Aproape 3,5 milioane de pasageri au trecut prin aeroportul din El Paso în primele 11 luni ale anului 2025. În februarie au fost programate 1.314 plecări de pe aeroportul texan, inclusiv 40 de plecări miercuri.